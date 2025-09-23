Послы африканских стран посетили оккупированный Крым: в МИД Украины жестко отреагировали

На днях послы трех африканских стран в РФ – Мали, Буркина-Фасо и Нигера – посетили оккупированный россиянами украинский Крым. Там провели переговоры с так называемым главой республики Сергеем Аксеновым. Этот визит раскритиковали в Министерстве иностранных дел Украины, напомнив, что он является незаконным.

Об этом говорится в комментарии МИД, опубликованном на сайте ведомства 22 сентября. "Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает незаконный "визит" во временно оккупированную Российской Федерацией Автономную Республику Крым послов Буркина-Фасо Аристида Тапсобы, Республики Мали Сейду Камиссоки и Республики Нигер Иссы Абду Сидика в России, который состоялся 18-20 сентября", – сказано в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что африканские дипломаты грубо нарушили международное право, суверенитет и территориальную целостность Украины, а также ряд резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, в частности № 68/262 "Территориальная целостность Украины", которая подтверждает непризнание любых изменений статуса Автономной Республики Крым и города Севастополь. Кроме того, их действия противоречат украинскому законодательству, которое четко определяет порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины.

В МИД Украины рассматривают этот визит послов как дерзкое нарушение норм международного права и национального законодательства не только указанными лицами, но и режимами, которые они представляют.

"Действия послов выглядят особенно цинично на фоне усилий, которые якобы прилагают режимы Буркина-Фасо, Мали и Нигера для сохранения и защиты собственного суверенитета и территориальной целостности в пределах международно признанных границ", – отметили в министерстве.

Российская Федерация продолжает использовать отдельных иностранных дипломатов как "оплачиваемых статистов" в своих пропагандистских целях, добавили в МИД. Таким образом россияне пытаются создать ложное впечатление о международной легитимизации временно оккупированных территорий Украины.

В ведомстве призвали послов осознать, что своими действиями они фактически приняли участие в российской кампании по легитимизации колониальных захватов, что делает позицию этих африканских дипломатов особенно лицемерной.

"Украина оставляет за собой право на действия в ответ на любые нарушения ее суверенитета и территориальной целостности", – резюмировали в МИД.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 сентября белорусский диктатор Александр Лукашенко принял в Минске представителя российской оккупационной администрации Херсонской области Владимира Сальдо. В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что этот шаг стал очередным подтверждением грубого нарушения международного права и открытой поддержки агрессии России против Украины.

