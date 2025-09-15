'Позорным является не только факт встречи': в МИД отреагировали на официальный прием Сальдо Лукашенко в Минске

15 сентября белорусский диктатор Александр Лукашенко принял в Минске представителя российской оккупационной администрации Херсонской области Владимира Сальдо. В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что этот шаг стал очередным подтверждением грубого нарушения международного права и открытой поддержки агрессии России против Украины.

В ведомстве МИД подчеркнули, что позорным является не только сам факт встречи, но и высказывания Лукашенко об оккупированной части Херсонщины как о так называемом новом регионе России. Там также подчеркнули, что любые попытки налаживать торговлю или иное сотрудничество с оккупантами будут иметь исключительно негативные последствия для Беларуси.

Реакция и позиция Украины

В МИД напомнили, что любые сделки с незаконными администрациями на временно оккупированных территориях являются ничтожными. Украина оставляет за собой право инициировать усиление санкционных режимов и международной изоляции белорусских властей за ее противоправные действия. В министерстве сослались на резолюцию Генеральной ассамблеи ООН от 12 октября 2022 года"Территориальная целостность Украины. Защита принципов устава ООН", которую поддержали 143 государства.

В то же время особое возмущение вызвали слова диктатора Лукашенко о том, что он "советский человек", для которого Украина и Херсонщина "также его земля". В Киеве напомнили, что Советский Союз давно исчез с политической карты мира, и любые ностальгические заявления не изменят международно признанных границ Украины.

Угрозы для Беларуси

Дипломаты подчеркнули, что действия Минска несут непосредственные риски для самой Беларуси. Дальнейшие контакты с оккупационными режимами могут ускорить процесс ее международной изоляции и увеличить санкционное давление. Как отметили в МИД, украинское государство продолжит решительно защищать свой суверенитет и территориальную целостность всеми доступными средствами.

