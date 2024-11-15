Послевоенный опыт Хорватии пригодится для трансформации Украины, – Елена Кондратюк

Опыт Хорватии, который после войны 1991-1995 годов смог достичь высокого уровня развития и стать членом ЕС и НАТО, может стать примером для Украины в процессе послевоенного восстановления и реформ.

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Об этом заявила вице-спикер украинского парламента Елена Кондратюк по итогам рабочего визита в Хорватию во главе делегации из депутатов Верховной Рады Украины.

В ходе визита Елена Кондратюк провела встречи со спикером и вицеспикером хорватского Собора Горданом Яндроковичем и Желько Рейнером, а также с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, вице-премьер-министром – министром обороны Иваном Анушевичем, вицепремьер-министром – министром хорватских ветеранов Томо Медведом.

"Хорватия – страна, пережившая кровавую войну только 30 лет назад. Она имеет самый свежий опыт послевоенного восстановления на европейском континенте. И этот опыт очень успешен: уже в 2009 году Хорватия стала членом НАТО, а в 2013 году вступила в ЕС", – отметила заместитель председателя Верховной Рады Украины.

Она рассказала, что сейчас Хорватия преодолевает те вызовы, с которыми придется столкнуться и Украине – в частности, демографический кризис, проблема социальной адаптации ветеранов, интеграция деоккупированных территорий. В Хорватии созданы отдельные министерства демографии и ветеранской политики, которые могут стать хорошим опытом и для Украины.

С 2022 года Хорватия предоставила Украине почти 300 млн евро поддержки: военной, гуманитарной и финансовой. Было передано 67 машин для разминирования. 57 украинских военных уже прошли через программу реабилитации в Хорватии, сейчас формируется новая группа на 20 человек. В скором времени Хорватия передаст Украине 30 танков М-84 и 30 боевых машин пехоты М-80 из своего текущего состава.

"Мы понимаем, что вы нуждаетесь в большей поддержке, в частности, от ЕС. Хорватия существенно помогает Украине, но будет помогать еще больше. Будем предоставлять столько, сколько сможем", – заверил Елену Кондратюк премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

Во время визита вице-спикер Елена Кондратюк посетила украинских военных, которые проходят реабилитацию в Хорватии.

"Наши военные проходят лечение во многих странах Европы, а Хорватию мы рассматриваем как страну, имеющую особый опыт лечения военных, получивших ранения на поле боя.

Отмечу, что здесь очень хорошее отношение к нашим защитникам и ветеранам. Мы благодарны за такое внимание и заботу нашим хорватским друзьям!", – отметила Елена Кондратюк.