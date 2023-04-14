Прошел один год и сорок восемь дней войны. Наверное, вы не хуже меня уже знаете, что на фронте никаких изменений за сутки не произошло. И, повторюсь, изменить это установившееся равновесие может только украинское контрнаступление. Которого мы все терпеливо ждем.

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Сегодня я хотел бы поговорить об одном дебиле. Его зовут Джек Тайшера. Он живет в городе Дайтона, штат Массачусетс, США. Ему 21 год и он служит в Национальной гвардии США. Он клинический идиот. Потому, что имея доступ к сверхсекретным документам, выкладывал их в чат с видеоиграми, чтобы удивить своих партнеров-подростков, с которыми он резался в Minecraft.

Его мозг оказался настолько мал, что он не понимал, что таким образом он рискует жизнями сотен тысяч людей и, возможно, будущим всей планеты. Его мыслительные способности ограничиваются только вечными как мир концепциями “Да ладно тебе…" и “А че такова?" Это все. Дальше его мозг зависает и выдает белый шум.

Но как? Как страна, которая собрала в своих университетах лучшие умы человечества, создала самую мощную и передовую экономику, страна, которая тратит на оборону больше, чем весь остальной мир вместе взятый, самое большое в мире разведсообщество которой следит за всей планетой и знает каждый чих последнего аборигена Полинезии, как могло случиться, что какой-то идиот имеет свободный доступ к совершенно секретной информации и может незаметно ею завладеть?

Почему мелкий клерк даже не из армии, а всего лишь из Нацгвардии имеет право бесконтрольно фотографировать и копировать такие бумаги? И то, что он их “утек", выясняется совершенно случайно, и лишь через три месяца после того, как он их выложил в интернет?

Зачем следить за канцлером Германии и за президентом Южной Кореи, если вы не следите за своими собственными клерками? Кто разработал такую систему рекрутинга, что на работу берут идиотов? Их что, не тестируют? Почему идиотам дают доступ к гостайне? Это вообще, что такое? Разбудите меня, я сплю!

ЦРУ, Агентство Национальной Безопасности, ФБР, Военная разведка, Разведка ВМФ, и наверняка я еще что-то забыл. Сотни тысяч людей работают в спецслужбах США. На их деятельность выделяются десятки миллиардов долларов, половины которых хватило бы Украине чтобы выиграть войну с Россией. И вся эта система не смогла предотвратить утечку секретной информации, которую из шалости устроил один олигофрен.

Не русский суперагент, не китайский крот, годами проникавший в святая святых Пентагона, а почти ребенок, компьютерный геймер, лишенный минимальных представлений о масштабе своего преступления, оказался не по зубам всей системе внутренней безопасности США. Это приговор. И это повод Конгрессу серьезно заняться доселе закрытым американским разведсообществом.

Американская пресса должна не скулить по поводу невысоких шансов украинской армии, а разорить, наконец, это осиное гнездо. И разобраться с шансами своей собственной армии, если у нее так “здорово" работает разведка и контрразведка. И самое главное - кадровая служба и служба контроля за персоналом и секретной информацией.

Мы уже почти год глумимся над российской “второй армией мира", а тут выясняется, что на конкурсе долбо*бов у них есть серьезные конкуренты! И это (кто бы могу подумать!) Пентагон со своей разведкой!

Я теперь и не знаю даже, какой из подвигов администрации Байдена похоронит его президентские амбиции: позорное бегство из Афганистана или этот факап с малолетним идиотом в спортивных трусах…

Воистину, что теперь помешает Трампу стать президентом? Хотел бы я послушать ярых сторонников демократов (коих тут, в сети, вагон и маленькая тележка). Как они теперь расскажут про блестящую работу команды Байдена. И про его неминуемую победу.

Одно радует: после всего этого позора, если демократы хоть на что-то еще рассчитывают в президентской гонке, им нужно выигрывать эту войну с Путиным. И выигрывать убедительно, полностью, чистым нокаутом и в этом году. А это значит, что хватит играть в бирюльки. И умничать всяким там Бернсам и Милли. Это значит, что надо немедленно ставить Украине дальнобойные ракеты. И много. Истребители F-16. И много. Артиллерийские снаряды.

Даже ценой оголения своих складов. Абрамсов, штук пятьсот. И остального до жопы.

И вот тогда враг будет разбит и победа будет за нами. Потому, что наше дело правое.

Слава Украине!