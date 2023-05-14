Этот вопрос — не праздный. Причём не только для Украины, но и для Европы в целом и даже в целом Цивилизации. Поскольку борьбу противоположностей как источник развития никто не отменял.

Видео дня

Ответ на этот вопрос очевиден: место россии, против которой все крепят единство, наверняка займёт Китай. Он и сам заговорил о биполярном мире, явно имея в виду себя вместо рф в качестве полюса, который противоположен США.

При этом, судя по всему, подразумевается, что противостояние полюсов может быть и не смертоносным, а просто конкурентным. Так сказать, КНР станет как бы россией-лайт, хоть и гораздо многонаселённее прежнего полюса.

Новый полюс будет, таким образом, от нас дальше — это, конечно, вариант поспокойнее, но соответственно и ценность Украины для Запада резко снизится: уже не передний край. Неприятность эту мы переживём.

Другое дело — сможет ли противостояние с Китаем объединять Украину, объединять Европу, объединять Цивилизацию столь же эффективно, как война с россией.

Ну а пока что в качестве вероятного посредника в переговорах с полюсом вражеским и уходящим нам предлагается как раз Китай — полюс будущий, который его сменит.

В интересное время живём. Мир немножко переворачивается. Глобально-тектонически. И переворачивает его в первую очередь именно Украина. В военном повседневье не замечаем…