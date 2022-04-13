После отказа в визите Штайнмайеру в Украину пригласили канцлера Германии Шольца

Украина не одобрила визит президента Германиии Франка-Вальтера Штайнмайера. Вместо него приглашение получил канцлер Олаф Шольц.

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в эфире местного телевидения, передает Die Welt. "Мы также сообщили, что мой президент и правительство были бы очень рады, если бы канцлер Олаф Шольц посетил Киев", – сказал дипломат.

По словам Мельника, во время визита необходимо будет обсудить, как Германия может помочь нашей стране тяжелым вооружением, чтобы противостоять российским оккупантам. "Мой президент с нетерпением ждет этого", – добавил посол.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Штайнмайер планировал приехать в Киев вместе с другими правительственными делегациями стран ЕС. Однако Зеленский не хочет встречаться с ним. По данным СМИ – из-за "тесных связей Штайнмайера с Россией".

При этом накануне Штайнмайер заявил, что Германия решила поставлять Украине оружие после того, как военные преступления РФ ужаснули весь мир.