Камала Харрис, согласно проведенным уже после дебатов опросам, увеличила на пару процентов свое небольшое лидерство, как на общенациональном уровне, так и в swing states. Теперь, как всегда на финише, кандидатам предстоит борьба за голоса еще не определившихся, колеблющихся, сомневающихся.

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В этом цикле ситуативно возник новый кластер таких swing voters — проукраинские республиканцы, которые голосовали на праймериз за Ники Хейли, которые поддерживают настойчивые требования Майка Маккола к администрации немедленно снять все ограничения на удары американским оружием вглубь государства-агрессора. Харрис понимает, что ключ к ее победе на выборах — это привлечение на свою сторону этих избирателей. В swing states она разместила громадную порцию рекламных роликов в поддержку Украины, обличающих откровенно предательские, в отношении Украины, высказывания Трампов (отца и сына), Вэнса и позорного отпрыска клана Кеннеди.

Но эта ее перспективная избирательная стратегия подрывается старческим упрямством дедушки Байдена, задерживающего отмену позорных запретов на удары американским оружием вглубь российской территории.

События на грядущей неделе в Нью-Йорке и Вашингтоне, куда приезжает с "Планом Победы" Президент Украины, могут стать решающими не только для исхода американских выборов, но и, что намного важнее, для исхода 4-й мировой войны.

О чисто военных аспектах Курской операции ВСУ эксперты высказывают разные мнения, но ее огромный политический и психологический успех несомненен. Она изменила представление о войне, как в Вашингтоне, так и в Москве. В Вашингтоне значительная часть американского политикума поверила в реальность Победы Украины. В начале августа Киев посетила двухпартийная высокопоставленная делегация Конгресса, которая на встрече с Зеленским согласовала основные параметры "Плана Победы" (отмена красных линий на использование американского оружия, предоставление значительного числа современных самолетов-истребителей с западными пилотами-добровольцами). В преддверие визита Зеленского Маккол и его коллеги активно лоббируют этот план в администрации.

Что касается Москвы, то власти продолжают беспощадно расправляться с противниками войны за любой пост или даже лайк в соцсетях. Но после Курска у Путина появился новый, потенциально гораздо более опасный для него противник. Это его прежняя база поддержки, Z-сообщество, осуждающее диктатора не за то, что он развязал преступную войну, а за то, что он, как они полагают, ее проигрывает. Эту позицию громко озвучивают Z-военкоры в своих телеграм-каналах и видеоблогах, где помимо стандартных проклятий по адресу "укрофашистов" и "сатанистского Запада" много разоблачений повального воровства в армии, бездарности военачальников, неоправданных потерь. Глухо нарастает подозрение: "Царь не настоящий!"

История бунта Пригожина, который по-прежнему чрезвычайно популярен в Z-среде, напоминает нам, как быстро настроения "До***б Шойгу! Пи***р Герасимов! Где снаряды?!" могут перерасти в военный мятеж и поход на Москву.

Отчаянно пытаясь предотвратить снятие Белым Домом красных линий в оказании помощи Украине, Путин снова использует излюбленное оружие террористов — шантаж. Каждый день мы слышим из Кремля, что, если будут даны разрешения на удары вглубь России, Кремль будет считать себя находящимся в состоянии войны с блоком НАТО.

На своей совместной пресс-конференции в Киеве с госпожой Урсулой фон дер Лайн 20 сентября Зеленский был предельно откровенен. Впервые он прямо говорил о фигурах в окружении Байдена, которые убеждают дедушку уступить путинскому шантажу. Полагаю, он имел в виду прежде всего директора ЦРУ Бернса, который заключил в ноябре 2021 года в Москве тайное устное соглашение с Путиным, обещав тому, что в случае нападения России на Украину США не позволят украинцам наносить ответные удары по территории России. По существу, Бернс продолжает и сегодня старательно исполнять свое личное предательское соглашение с Путиным от 2021 года.

Зеленский подчеркнул также, что в Вашингтоне он встретится не только с Байденом, Харрис, Трампом, но и с Конгрессом. Накануне своего визита Зеленский получил кроме Конгресса еще одного мощного союзника — Европу. Только что избранный новый состав Европарламента подавляющим большинством потребовал снять все ограничения на удары западным оружием вглубь российской территории. И это при том, что угрожает Путин карами небесными прежде всего европейцам. Спасибо, Европа!

Исходя из вышеизложенного есть основания полагать, что к концу недели ограничения будут сняты.

Тем более что есть еще один очень серьезный аргумент в пользу именно такого решения коллективного Запада.

Путин окажется в этом сценарии главной жертвой собственного шантажа. Он заявил, что находится в состоянии войны с НАТО. Отлично, Владимир Владимирович! Hic Rhodus, hic salta. Но что-то не прыгается ему на военный блок, на порядок превосходящий его в конвенциональной мощи. А Президент Макрон уже вежливо объяснил ему, что у Франции тоже есть ядерное оружие.

Не сумевший за свой базар ответить опущенный пахан Русского мира будет очень уязвим даже в собственном бункере. Z-патриоты способны выдвинуть в своей среде Пригожина-2. И потянутся эти простые русские люди с мозолистыми трудовыми ладонями кто к уютной швабре, а кто и к кувалде — оружию люмпен-пролетариата.