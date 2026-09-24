Так называемый "посланник" российского диктатора, главный российский "переговорщик" Кирилл Дмитриев отправился в Соединенные Штаты на встречу со специальными посланниками-переговорщиками американского президента Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, а также "представителями администрации Трампа и другими". Целью визита россиянина в США названо "продолжение диалога между Россией и США и миротворческих усилий".

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Об этом агентству Reuters сообщили "два источника, знакомые с подготовкой к переговорам". Агентство уточняет, что встреча состоится в Нью-Йорке, на полях Генассамблеи ООН.

Зачем Дмитриев летит в Нью-Йорк

По словам источников агентства, визит Дмитриева в США "был заранее согласован" с главарем Кремля Путиным. Дело в том, что это "станет продолжением встречи Путина с представителями США в Кремле в начале этого месяца".

Так или иначе, на повестке дня переговоров Дмитриева в Нью-Йорке будут "экономическое сотрудничество между Россией и США", а также "энергетические вопросы" и "мирное урегулирование в Украине".

Что предшествовало

Путин встречался с представителями США вместе со своим помощником по внешней политике Юрием Ушаковым и Дмитриевым еще 5 сентября. Стороны провели "трехчасовую беседу за обедом", напоминает агентство.

Именно Дмитриев ранее договорился с американцами об отмене санкций на морские поставки российской нефти в целях "стабилизации мировых энергетических рынков", а также о нескольких обменах заключенными между Россией и США. Россиянин "считается самым дружественным к США переговорщиком", отмечает Reuters.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Кирилл Дмитриев вел переговоры с руководством немецкой ультраправой "Альтернативы для Германии". Главной темой переговоров было… возобновление поставок российского газа в Германию.

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