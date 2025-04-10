США и Россия провели обмен заключенными в Абу-Даби 'в знак укрепления доверия': что известно

Соединенные Штати Америки и Россия в Абу-Даби обменялись заключенными в рамках сделки, организованной разведывательными службами обеих стран. Москва освободила гражданку РФ и США Ксению Карелину, а Вашингтон – гражданина РФ и Германии Артура Петрова.

Видео дня

Обмен состоялся утром в столице Объединенных Арабских Эмиратов "в знак продолжающегося укрепления доверия". Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Детали обмена неизвестны, но издание пишет, что он состоялся, потому что обе страны стремятся к соглашению о прекращении войны в Украине.

Отмечается, что Россия освободила россиянку Ксению Карелину, имеющую гражданство РФ и США. В прошлом году женщину приговорили к 12 годам колонии после того, как российский суд признал ее виновной в государственной измене за пожертвование менее $100 украинской благотворительной организации, базирующейся в Штатах.

Со своей стороны США освободили Артура Петрова, имеющего двойное немецко-российское гражданство. Он был арестован на Кипре в 2023 году – по запросу Штатов в деле о поставках микроэлектроники американского происхождения в Россию в обход санкций. В прошлом году Петрова передали США.

Напомним, что 10 апреля американская и российская делегации встречаются в Стамбуле (столица Турции). Накануне представители РФ заявили, что на переговорах они в первую очередь поднимут вопрос о возобновлении прямого авиасообщения из США, также будут обсуждать возврат дипломатической собственности.

Как сообщал OBOZ.UA, в августе 2024 года Россия и несколько стран Запада провели обмен заключенными в аэропорту Анкары (Турция). В рамках него страна-агрессор освободила журналиста WSJ Эвана Гершковича и экс-морпеха США Пола Вилана, сама же получила киллера ФСБ Вадима Красикова и супругов-шпионов Мальцевых.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!