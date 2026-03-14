Трамп фактически помог России избежать сложного сценария войны в Украине – ISW

Администрация президента США Дональда Трампа частично отменила санкции против российской нефтяной отрасли. Теперь Москва сможет получать прибыль, а экономический эффект от длительных санкционных ограничений в некоторой степени утрачен.

Решение Вашингтона позволило России избежать сложного для нее сценария войны против Украины, способность агрессора продолжать боевые действия против соседнего государства снова растет. Об этом говорится в новом аналитическом материале Института изучения войны (ISW).

США временно отменили часть санкций против российской нефти

Соединенные Штаты отменили санкции на российскую нефть, которая уже находится на танкерах в море, до 11 апреля 2026 года.

И это решение, отмечают аналитики, стало настоящим подарком для военной экономики государства-агрессора.

Продавать сырую нефть и другие нефтепродукты с российских судов, которые их перевозили с нарушением санкций, в Управлении по контролю за иностранными активами США (OFAC) России разрешили 12 марта по 11 апреля.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США временно разрешают "узкоориентированную краткосрочную меру", которая позволит странам покупать российскую нефть, "которая сейчас застряла в море", с целью содействия стабильности на мировых энергетических рынках.

"Решение США отменить санкции, даже временно, позволит России получить крайне необходимый доход, который укрепит уязвимую российскую военную экономику", – отметили в ISW.

Аналитики убеждены, что повышенная цена на нефть и решение США ослабить санкции против России обеспечат агрессору большую гибкость и поддержат российскую внутреннюю экономику, формирование российских вооруженных сил и российскую оборонно-промышленную базу.

Россия может заработать до 5 млрд долларов дополнительно

По данным Financial Times, с 12 марта Россия зарабатывает до 150 миллионов долларов в день дополнительных бюджетных доходов от продажи нефти.

После фактического закрытия Ираном Ормузского пролива Москва заработала от 1,3 до 1,9 миллиарда долларов от налогов на экспорт нефти. И, по подсчетам FT, к концу марта Россия может получить от 3,3 до 4,9 миллиарда долларов общих дополнительных доходов при условии, что средние цены на российскую нефть марки Urals составят около 70-80 долларов за баррель, вместо того, чтобы оставаться на среднем уровне предыдущих двух месяцев, примерно 52 доллара за баррель.

Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило, что экспорт российской сырой нефти и нефти упал до самого низкого уровня со времен вторжения в Украину в 2022 году в феврале 2026 года — непосредственно перед началом конфликта в Иране.

12 марта агентство Reuters сообщило, что, по его расчетам, налог на добычу полезных ископаемых в России может принести около 590 миллиардов рублей (7,43 миллиарда долларов), если цены останутся близкими к текущему уровню, по сравнению с 314 миллиардами рублей (3,9 миллиарда долларов) в январе 2026 года и ожидаемыми 300 миллиардами рублей (3,7 миллиарда долларов) в феврале 2026 года.

Президент Украины Владимир Зеленский 13 марта сообщил, что решение США частично ослабить санкции против российской нефти может позволить России заработать около 10 миллиардов долларов за неопределенный период времени.

Возможности России продолжать войну против Украины растут

Аналитики скорректировали предыдущие прогнозы ISW о том, что рост экономических расходов заставит Кремль принимать сложные решения в 2026 и 2027 годах.

Те прогнозы исходили из того, что тенденция к экономическому спаду в России сохранится.

Однако стремительный рост мировых цен на нефть, вызванный войной в Иране, опроверг базовые элементы этих предположений.

"Решение США ослабить санкции против России по нефти может принести финансовую выгоду России, обратив назад месяцы снижения доходов от российской нефти и позволив России продолжать финансировать свою войну против Украины в среднесрочной перспективе", – отметили аналитики.

Ранее в ISW исходили из того, что ухудшение экономических условий привело к принятию политически непопулярной и экономически неоптимальной политики, в частности к повышению налога на добавленную стоимость (НДС) и снижение ключевой процентной ставки, несмотря на высокую инфляцию в России.

Ограничение российского бюджета вызвало для России проблемы формирования сил для продолжения войны, ведь возможности Москвы выплачивать большие деньги за подписание контрактов россиянам сокращались.

Эти предварительные оценки ISW также включали предположение, что российская нефть будет оставаться под санкциями, а цена на нефть будет оставаться стабильной.

Однако благодаря администрации президента США и лично Дональду Трампу Россия получила "джекпот" – по крайней мере, у нее появились шансы на продолжение войны и усиление своего потенциала.

"Решение США временно ослабить санкции и шок мировых цен на нефть частично опровергают эти предположения в краткосрочной и, возможно, среднесрочной перспективе. Россия пытается собрать силы, оборудование и внутреннюю поддержку, необходимые для продолжения войны, а увеличение денежного потока может позволить России усилить свой потенциал. Предыдущие прогнозы ISW также могут оправдаться, но с отложенным сроком, если цены на нефть нормализуются, а доходы России от нефти снизятся до уровня февраля 2026 года в среднесрочной перспективе", – отметили в ISW.

