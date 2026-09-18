Посланник Путина вместе с немецкими ультраправыми готовятся возобновить поставки газа из России: СМИ узнали подробности
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В Москве и Берлине готовятся к встрече в следующем году между российским экономическим представителем Кириллом Дмитриевым и руководством немецкой партии "Альтернатива для Германии" (AfD). Главной темой переговоров должно стать возможное возобновление поставок российского газа в Германию.
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух человек, знакомых с планами. По их данным, переговоры могут состояться уже в марте. Среди возможных мест для их проведения называют Израиль, Объединенные Арабские Эмираты и Индию.
В обсуждении должны принять участие Кирилл Дмитриев — близкий советник Путина и глава российского суверенного фонда — а также сопредседатели AfD Алиса Вайдель и Тино Хрупалла, сообщил один из собеседников Reuters.
В то же время встреча состоится только при условии предварительного согласования между Россией и Украиной рамок мирного урегулирования. Организаторы также надеются, что в ней примут участие представители AfD, России и США.
До введения санкций в связи с полномасштабным вторжением Москвы в Украину в 2022 году Россия обеспечивала более трети импорта сырой нефти в Германию и более половины импорта природного газа.
Виткофф и Кушнер не получали приглашений
В этом месяце Дмитриев принимал участие во встрече в Москве с представителями США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.
Организаторы рассчитывали, что Виткофф и Кушнер также присоединятся к переговорам по газу, в ходе которых планировалось обсудить возможное возобновление работы российских газопроводов "Северный поток".
Однако высокопоставленный чиновник США сообщил Reuters, что Виткофф и Кушнер не были проинформированы о предлагаемом саммите и не получали приглашений.
В то же время такая встреча имела бы скорее символическое значение, поскольку AfD не входит в состав правительства Германии.
В июне в интервью Reuters Алис Вайдель выступила за прекращение бойкота российской нефти и газа, объяснив это необходимостью поддержать слабую экономику Германии.
В партии призыв к возобновлению поставок из России рассматривают как прагматичный шаг. Вайдель называла "дешевую энергию из России" "секретом успеха немецкой продукции".
В AfD рассчитывают, что переговоры помогут партии продемонстрировать компетентность во внешней политике и показать бездействие правительства в решении проблемы высоких цен на энергоносители.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что "Альтернатива для Германии" победила на выборах в федеральной земле Саксония-Анхальт. В ходе голосования 6 сентября AfD получила 44% голосов, тогда как Христианско-демократический союз набрал 17%.
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