Португалия не исключает размещения военного контингента в Украине: что для этого нужно

Португалия допускает участие своих военных в миротворческом контингенте в Украине. Однако размещение португальских сил возможно только после завершения войны и в рамках международных гарантий безопасности.

Об этом во время совместной конференции с президентом Владимиром Зеленским заявил португальский премьер Луиш Монтенегру. По его словам, возможное размещение португальских военных в Украине рассматривается на уровне Европейского Союза и на национальном уровне.

Монтенегру подчеркнул, что Португалия готова участвовать в миротворческих миссиях и принимать участие в мероприятиях по поддержанию безопасности. Однако подчеркнул, что пока продолжается активная фаза войны, присутствие военных не предвидится.

"Это позиция ЕС и позиция Португалии: мы не хотим быть здесь во время войны, но в "коалиции желающих" Португалия участвует и будет участвовать в операциях обеспечения мира. И в контексте миротворческой миссии, в контексте гарантии безопасности НАТО вместе с португальскими военными может разместить свои силы на территории Украины, например, также вместе с Латвией, Литвой, и участвовать в миротворческих миссиях и обеспечивать безопасность", – отметил премьер-министр Португалии

Напомним, утром 20 декабря премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру прибыл в Киев, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Это первый визит политика в Украину с начала его каденции.

Во время совместной пресс-конференции Луиш Монтенегру и Владимир Зеленский заявили о начале партнерства по производству морских дронов.

Также OBOZ.UA сообщал, Монтенегру заявил, что Португалия будет активно помогать Украине на ее пути вступления в Европейский Союз. Это будет происходить на двустороннем и европейском уровне. Он добавил, что для этого Киеву следует сосредоточить все ключевые решения и реформы на европейском направлении и интеграции в ЕС.

