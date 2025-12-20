'Португалия готова способствовать скорейшему вступлению Украины в ЕС': Монтенегру назвал условие

Португалия будет активно помогать Украине в ее пути вступления в Европейский Союз. Это будет происходить на двустороннем и европейском уровне.

Видео дня

Об этом во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским заявил премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру. Он добавил, что для этого Киеву следует сосредоточить все ключевые решения и реформы на европейском направлении и интеграции в ЕС.

Португалия подтвердила поддержку евроинтеграционного курса Украины

По словам Монтенегру, вступление Украины в Европейский Союз является достаточно сложным процессом, но Украина уже стоит на этом пути.

"Наше решение на уровне Совета Европы – сделать все возможное, чтобы способствовать вступлению Украины. Она также должна направить все свои решения и реформы в сторону Европейского Союза. И европейские институты также должны способствовать этому. Поэтому, я повторяю: мы знаем, что это очень трудно, но для Португалии это очень важно", – заявил премьер.

Он отметил, что Португалия ведет активное взаимодействие с украинской властью, чтобы в кратчайшие сроки достичь положительных результатов как в рамках Европейского Союза, так и в двустороннем сотрудничестве.

Кроме того, во время совместной пресс-конференции Луиш Монтенегру и Владимир Зеленский заявили о начале партнерства по производству морских дронов.

"Это одно из самых перспективных направлений в оборонной работе сейчас. Важно, чтобы были результаты. И во всех частях нашей Европы должно быть достаточно силы, чтобы противодействовать любым угрозам, и современные дроны – это реальный инструмент защиты", – сообщил глава государства.

Напомним, 20 декабря, премьер Португалии Луиш Монтенегру прибыл в Киев, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, что визит имеет "очень особое значение", поскольку Украина нуждается в солидарности и финансовой поддержке. Это первая поездка политика в Украину с начала его каденции.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 декабря в Киев с официальным визитом прибыл президент Кипра Никос Христодулидис. Его приезд состоялся в рамках подготовки к председательству Кипра в Совете Европейского Союза. Политик подтвердил приверженность Кипра международному праву и уважению суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!