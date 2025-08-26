Портников объяснил, что заставит Трампа действовать жестче в отношении России

Если у президента США Дональда Трампа не останется другого выхода, он будет вынужден действовать жестче против России, чтобы продемонстрировать готовность помогать Украине. А пока что он просто затягивает время, давая российскому диктатору Владимиру Путину шанс избежать жестких действий со стороны Соединенных Штатов.

Об этом сказал политический аналитик, публицист Виталий Портников в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. Он поделился своими мыслями о том, чего ждать от американского президента в ближайшее время относительно процесса окончания войны в Украине.

Портников считает, что для Трампа может наступить время Х, когда он под давлением общественного мнения внутри Соединенных Штатов и под внешним давлением европейцев может выбрать более жесткую линию в отношении России. Однако по словам аналитика, на это не стоит возлагать большие надежды.

"Здесь ключевое – что означает "жестче"? Введение новых санкций? Россия, как и Иран или Северная Корея, уже под серьезными санкциями Запада. И это не заставило Путина завершить войну. Санкции против Китая и Индии? Это чрезвычайно рискованно, потому что может ударить по самой американской экономике. И даже если Китай проигнорирует эти санкции, что тогда сделает Трамп? У меня, честно говоря, огромные вопросы", – отметил Портников.

На какие более жесткие действия против РФ может пойти Трамп

Портников допускает, что президент США может разрешить удары дальнобойным оружием по территории России.

"Я допускаю, что такое возможно. Я считаю, что это серьезные меры, которые могут существенно усилить нашу оборону. Вообще, считаю, что так и нужно делать. Такие шаги реально могут заставить Кремль по крайней мере задуматься над прекращением войны", – считает политический аналитик.

Также Дональд Трамп может пойти на определенные политические шаги, которые не позволили бы российским пропагандистам говорить, что США и Россия "в одной упряжке" и скоро будут делить мир. Американский лидер может продемонстрировать, что Соединенные Штаты вместе с Европой и Украиной реальной помощью нашему государству.

"Я считаю, что для нас особенно важно, чтобы США были с нами и помогали более эффективно. Вопрос лишь в том, насколько эта помощь приближает нас к завершению войны. Мы с вами неоднократно говорили: надо завершить войну как можно скорее. И если США будут стоять за нами и реально помогать, то рано или поздно мы выстоим против этого тотального российского нашествия. Безусловно. Это позволит нам выстоять с большими возможностями и меньшими потерями", – говорит Портников.

По его словам, помощь Украине – это действенный инструмент давления на агрессора, но он не гарантирует быстрого окончания войны.

"Как мы уже обсуждали, главный вопрос – обещания Трампа. Он говорит, что сможет быстро завершить войну", – напомнил аналитик.

Что будет делать Трамп, когда поймет, что не сможет быстро завершить войну

По мнению Портникова, президент США реально не имеет быстрых и действенных инструментов завершения войны в Украине. Поэтому Трамп просто затягивает время.

"Пока что он просто, якобы, предлагает Путину шанс избежать жестких действий со стороны США. И здесь все зависит от Путина и от того, что он придумает дальше. Видите, он постоянно что-то придумывает: то переговоры в Стамбуле, то встреча с Трампом на Аляске. Посмотрим, что он предложит через несколько недель, которые Трамп в очередной раз анонсировал на свои размышления", – сказал публицист.

Виталий Портников также считает, что когда Дональд Трамп поймет, что быстро не получается закончить войну в Украине, он будет пытаться вести бизнес с Путиным.

Как сообщал OBOZ.UA, Портников указал на "нюанс" с гарантиями безопасности Украине и объяснил, у кого "ключ" к завершению войны. По убеждению аналитика, гарантии безопасности, о которых сейчас говорят в политических кругах, заработают для Украины только после окончания войны. Сейчас все зависит не от президента США Дональда Трампа, а непосредственно от самого российского диктатора Владимира Путина.

