Чем опасны для Украины очередные "2-3 недели" Трампа и как можно "заставить" президента США действовать жестче против Путина. Интервью с Портниковым

На саммите на Аляске диктатор РФ Путин вселил в президента США Дональда Трампа новую надежду на мирное соглашение в Украине – но теперь это выглядит как очередное унижение. После этого Кремль несколько раз дал понять, что его позиция не изменилась, фактически отказав Трампу в его попытках прекратить войну. На канале NBC глава МИД РФ Лавров заявил: "Никакой встречи с Зеленским не запланировано", и она не состоится без предварительного соглашения, которое соответствует "президентской повестке дня" Путина. Фактически, российский диктатор заставляет свое окружение открыто троллить не только Украину и Европу, но и самого американского лидера. В очередной раз демонстрирует "искусство отказа от сделки" – и ведет себя с Трампом как с простаком, который вдохновенно верит всему, что он говорил в Анкоридже.

Видео дня

Реакция президента США на фактическое унижение, которое уже отмечают не только в Европе, но и в США, достаточно двусмысленна. Так, Трамп пообещал "изменить тактику", если Путин не прекратит войну за две недели, добавив, что будет решать, на ком лежит ответственность за пробуксовку переговоров о мире. Получается, что виноватой может быть и Украина, которая видится более легкой мишенью для обвинений в нежелании "мира". Ведь надавить существенно на Россию, чтобы получить хоть какой-то результат он не в состоянии. Об этом говорит в и вице-президент США Вэнс: "Россия не хочет прекращения огня. Мы не контролируем действия РФ".

Такое поведение президента США приводит к тому, что агрессия России против Украины продолжается дальше, а Москва за это не получает никакого наказания. Фактически, Трамп как бы снова дает некоторое время сторонам, как он это называет, чтобы они показали, на что способны. То есть – Путину на то, чтобы он показал сможет ли захватить Донбасс военным путем, как об этом заявляет, а Украине – сможет ли она его отстоять.

Чего все же ждать от американского президента в ближайшее время относительно процесса мирного урегулирования в Украине? Может ли Трамп все же "сорваться" из-за вызывающего поведения Путина и начать реальное давление на РФ или все же будет давить на Украину?

Своими мыслями по этим и другим актуальным вопросам в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился политический аналитик, публицист Виталий Портников.

– Президент США будто снова раздражен, что его предложения игнорируются. Снова пообещал "сменить тактику", если Путин не прекратит войну за две недели. До этого были разрушительные санкции, но вместо этого встретился с Путиным лично. Как метко отмечает WP: "Прогресса в прекращении войны в Украине не наблюдается. Усилия Трампа напоминают катание на карусели. Очень много движения. Немного тошнит. Головокружительно. А потом оказываешься ровно в том же месте, с которого начал". И вопрос: к чему вся эта катавасия?

– И это, в принципе, все, что нужно знать о нынешней американской администрации, которая сидит в Белом доме. Можно, конечно, объяснять это "особыми симпатиями" Дональда Трампа к Путину. Но есть и другой момент, о котором стоит говорить серьезно. Трамп мог рассчитывать, что его личные контакты с Путиным позволят ему достичь прорыва. Теперь, когда он понял, что это не работает, пытается избегать любого давления – потому что и давление не дает завершения войны.

Представьте себя на месте президента США: вы вводите санкции, но во-первых, Китай и Индия их игнорируют и спокойно закупают российские ресурсы. Во-вторых, Путин даже не думает завершать войну. Какие у вас инструменты дальше? Помощь Украине? Да, инструмент, но он не гарантирует быстрого финала. И самое важное: он стоит сотни миллиардов долларов, которые Трамп не горит желанием тратить.

В результате он оказался в тупике. И не потому, что у него особая симпатия к РФ, а потому что президент США реально не имеет быстрых и действенных инструментов завершения конфликта. Байден, кстати, был более реалистичен и понимал, что США на фоне глобальных изменений уже не имеют того веса, который имели 20–25 лет назад. А Трамп, застрявший в прошлом, этого не хочет осознавать. Или осознает, но стремится, чтобы другие не догадались.

Поэтому все эти качели, это банальная маскировка бездействия. Трамп тянет время. И в этом его намерения в определенной степени совпадают с намерениями Путина: тот тянет время, чтобы продолжать войну и принудить Украину к капитуляции. А Трамп тянет время, чтобы не стало очевидным, что он беспомощен. И чтобы, когда война закончится капитуляцией Украины, можно было сказать: "Это решение украинцев". А он? Он делал все возможное: пытался договориться с Путиным, не отменял санкции, через европейцев помогал Украине. "Боролся за мир", одним словом. А то, что Украина не смогла победить Россию, – ну, "такие реалии". И он, конечно, не упустит случая повторить: "Я же предупреждал. Украина – не та страна, которая может выиграть войну против такого государства, как Россия". И все же оно произошло.

– Президент Финляндии Стубб, один из ключевых европейских лидеров, с которым Трамп имеет близкие отношения и имеет прямой номер телефона для связи, заявил, что Путин вряд ли встретится с Владимиром Зеленским через полторы недели, как планировалось, добавив, что "именно тогда терпение у Трампа, вероятно, закончится окончательно". Редколлегия любимой Трампом WP: "Путин и его миньоны вскоре пожалеют о своем решении выставить президента Дональда Трампа дураком. Путин явно считает, что ему сойдет с рук унижение лидера Свободного мира. Ему будет не очень приятно, когда Трамп наконец предпримет шаги, чтобы развеять эту ошибку". Для Трампа может наступить время Х, когда у него, образно говоря, не выдержат нервы, и под давлением общественного мнения внутри страны плюс под внешним давлением европейцев он может выбрать все же действительно жесткую линию в отношении РФ. Или этого не произойдет, потому что инструментов давления нет?

– Это может произойти, просто не стоит возлагать на это большие надежды. Если у Трампа не останется другого выхода, он будет вынужден действовать жестче против России, чтобы продемонстрировать готовность помогать Украине. Но – и здесь ключевое – что означает "жестче"? Введение новых санкций? Россия, как и Иран или Северная Корея, уже под серьезными санкциями Запада. И это не заставило Путина завершить войну. Санкции против Китая и Индии? Это чрезвычайно рискованно, потому что может ударить по самой американской экономике. И даже если Китай проигнорирует эти санкции, что тогда сделает Трамп? У меня, честно говоря, огромные вопросы.

– Ну, а, например, удары дальнобойным оружием по территории России? Сейчас якобы Пентагон не позволяет этого делать. Сенатор Линдси Грэм, кстати, сделал заявление, что Трамп решит этот вопрос.

– Я допускаю, что такое возможно, я считаю, что это серьезные меры, которые могут существенно усилить нашу оборону. Вообще, считаю, что так и нужно делать. Такие шаги реально могут заставить Кремль по крайней мере задуматься над прекращением войны.

– А политические шаги? Например, такие, которые не позволили бы российским пропагандистам говорить, что Америка и Россия в одной упряжке и скоро будут делить мир. Чтобы демонстрировать: Европа, США и Украина – вместе, а Россия – отдельно. Это же имело бы огромный положительный эффект для нас.

– Я не собираюсь с этим спорить. Просто скажу: это не значит, что этого никто не понимает. То есть то, что вы говорите, – абсолютно логично. Я считаю, что для нас особенно важно, чтобы США были с нами и помогали более эффективно. Вопрос лишь в том, насколько эта помощь приближает нас к завершению войны. Мы с вами неоднократно говорили: надо завершить войну как можно скорее. И если США будут стоять за нами и реально помогать, то рано или поздно мы выстоим против этого тотального российского нашествия. Безусловно. Это позволит нам выстоять с большими возможностями и меньшими потерями. Но, как мы уже обсуждали, главный вопрос – обещания Трампа. Он говорит, что сможет быстро завершить войну.

– Ну, быстро – точно не получится...

– Так вот. И тут возникает вопрос: что он будет делать, когда поймет, что быстро не получается? Я думаю, что он будет пытаться вести бизнес с Путиным. Пока что он просто, якобы, предлагает ему шанс избежать жестких действий со стороны США. И здесь все зависит от Путина и от того, что он придумает дальше. Видите, он постоянно что-то придумывает: то переговоры в Стамбуле, то встреча с Трампом на Аляске. Посмотрим, что он предложит через несколько недель, которые Трамп в очередной раз анонсировал на свои размышления.

– На днях Путин делал заявления по США, и снова о "многомиллиардных проектах" в Арктике, даже об Аляске, и все такое. Эти экономические "заманухи" Трампу, это то, что интересует и что стремится слышать президент США?

– Я думаю, здесь дело не только в экономике. Путин действует так, чтобы дать Трампу возможность показать, что переговорный процесс жив. И чтобы этого "не разрушить", Трампу нужен аргумент: "Не усиливаем санкции, не даем Украине больше вооружения". Как это уже было в мае, когда он вдруг сказал: надо возобновить переговоры в Стамбуле. Как после того так называемого "меморандума", когда заговорили о саммите Трампа и Путина на Аляске. Посмотрим, что будет после еще двух недель, когда Трамп обещал "определиться" со своей тактикой в отношении Путина.

Возможно, появится новый формат переговоров. Может, госсекретарь США Марко Рубио встретится с министром иностранных дел РФ Лавровым, чтобы "что-то обсудить". Может, снова вбросят идею некоего "воздушного" перемирия – чтобы создать видимость прогресса. И тогда Трамп сможет говорить: "Чтобы этот прогресс не разрушить, нужно продолжать диалог" Но для этого нужны не только усилия Трампа, но и усилия Путина. Если Путин не будет играть в эту игру, Трампу не на чем будет строить свою риторику. Один из главных аргументов относительно желания Путина помочь президенту США – отсутствие массированных ракетных ударов. Это будет свидетельствовать что Кремль стремится определенным образом задобрить хозяина Белого дома.

– А эти заявления вице-президента Вэнса о том, что Россия пошла на уступки во время саммита на Аляске – это как раз об этом? Чтобы показать, что администрация все-таки более-менее контролирует ситуацию, ждет, работает, есть определенные результаты, поэтому критика не принимается, и именно поэтому нет резких шагов, которых требует Европа и Украина?

– Конечно. Они же создают информационную картину. Вы же видели: саммит на Аляске закончился полным провалом. Но они пытались подать это иначе. После саммита, когда поняли, что он провалился, начали строить позитивный информационный фон. Кстати, это напоминает саммит "нормандской четверки" в Париже, когда Зеленский впервые и в последний раз встретился с Путиным, да.

И тот саммит закончился полным фиаско. Но Офис президента и сам Зеленский пытались сделать вид, что все хорошо, что достигли нужного результата, что надо продолжать диалог, разводить войска, открывать новые пункты пересечения между оккупированными и неоккупированными территориями. И они еще пару лет дурили себя и нас, оправдывая, почему вместо подготовки к серьезной войне играют в "мирный процесс". Трамп сейчас идет по тому же пути. Просто копирует тот сценарий.

– Что касается гарантий безопасности. Хочет ли Запад их предоставить в варианте, который реально сдержит Россию?

– Я считаю, что говорить об этом сейчас нет смысла. Все заявления европейских политиков об одном – эти гарантии начинают действовать только после завершения боевых действий. А никаких реальных перспектив завершения войны в обозримом будущем нет.

Самая очевидная гарантия безопасности – это окончание войны. Если Россия решит остановить боевые действия, то фактически признает, что не может продолжать войну. Это и будет гарантией. Далее все будет зависеть от того, как стороны будут готовиться к следующей войне. А пока война продолжается, а Запад говорит: "Вот когда она закончится, мы дадим гарантии", – это пустые разговоры.

– То есть сейчас не о чем говорить. А все эти дискуссии о "коалиции желающих на земле", пятую статью – это все пустые разговоры пока?

– Не имеет никакого значения. Если все начнется только после завершения войны, то это демагогия. Как и разговоры Трампа, только в другом формате. Россияне не собираются ее завершать. И им безразлично на любые "гарантии". Если бы они хотели закончить войну, они бы это сделали, просто остановившись по линии фронта. А когда они говорят: "Мы готовы остановиться, если Украина уйдет из определенных регионов", – это не про мир. Это спецоперация для дестабилизации украинского общества. Они хотят, чтобы украинская власть приняла решение, которое подорвет страну изнутри и упростит дальнейшую оккупацию.

Все, что сейчас появляется в медиа о возможных "компромиссах", не подкреплено ни одним официальным заявлением. Логики там нет. Потому что и Донецкая, и Луганская, и Херсонская, и Запорожская области с точки зрения российской Конституции – "субъекты РФ". Часть из них они контролируют. Нельзя, по их логике, оставлять украинские войска на этих территориях. Нельзя сказать: "Хорошо, выйдем из Донбасса, но оставим Запорожье". Это абсурд.

Поэтому есть два варианта: либо Россия требует выхода Украины со всех территорий, которые объявила "своими", либо соглашается на линию фронта как временную границу. Может, Донбасс для них имеет особое значение – как "трофей", чтобы легче оправдать оккупацию других регионов. Но это лишь предположение. Официально этого никто не заявлял. Поэтому обсуждать эти "сливы" с медиа нет смысла.

– Владимир Зеленский анонсировал контакты с американской стороной для обсуждения подготовки возможной встречи с Путиным. Он планирует обсудить этот вопрос со спецпосланником президента США по Украине Келлогом, также ожидаются контакты с Вэнсом, Рубио и спецпосланником Уиткоффом. Уже понятно, что встреча не состоится. Это опять же, продемонстрировать Трампу – мы прислушиваемся к вашим инициативам, а Путни – нет?

– Да, Владимир Зеленский просто демонстрирует готовность к диалогу. Никаких реальных оснований для встречи Украина-Россия нет. Но президент Украины показывает Трампу, что готов действовать в русле его идей. Европейцы делают то же самое. Но почему-то эти идеи не работают. Это, кстати, началось еще с первого визита Трампа в Париж, еще до его инаугурации. Он предложил Макрону создать миротворческий контингент. Абсолютно нереалистичная идея. Но Макрон ему не сказал: "Это абсурд". Он начал "работать". Это тактика всех, кто сейчас общается с Трампом: соглашаться со всем, а потом удивляться, почему это не работает. Суть в том, что потом можно спросить: "Мы выполнили все ваши предложения, а мира нет. Ничего не работает. Что дальше? Может, у вас есть еще какая-то гениальная идея?" Это такая политическая игра. Главное – не дать Трампу возможности обвинить Украину в срыве "мирного процесса".

– Да, эта возможность остается, ведь Трамп заявил, что решит за 2 недели, на ком лежит ответственность за пробуксовку переговоров о мире в Украине. Получается, что виновной может быть и Украина.

– Вот в этом и угроза. И Владимир Зеленский не хочет дать ему ни одного шанса для этого. Так же и европейцы. Они понимают, чем все может закончиться. Но к реальному завершению войны это не имеет никакого отношения.

– Гипотетически, если Трамп обвиняет Европу и Украину в срыве мира – чем это грозит?

– Конечно, очень многим. Американцы более чем реально могут прекратить продажу оружия, отменить санкции против России, изменить курс в противоположную сторону. Этого все пытаются избежать.

– Но ведь американское ВПК заинтересовано в продажах. Как Трамп объяснит, что не будет продавать оружие для Украины?

– Как видите, он может объяснить все, несмотря на реакцию других. То есть вполне реально, что он перекроет продажу оружия Европе для нужд Украины. Если будет иметь основания, он может сделать что угодно.

– То есть, надо делать все, чтобы Трамп "не качнулся" окончательно на российскую сторону?

– Завершение российско-украинской войны – задача людей, которые придут к власти в США после Трампа. Сейчас максимум – держать фронт в течение 2025–2029 годов и надеяться, что у России не хватит сил воевать всю эту каденцию. Если российская экономика не выдержит, то они сами согласятся на прекращение войны по линии фронта. Они сами придут к Зеленскому и договорятся. Если же экономика позволяет воевать, то они будут воевать, и Трамп здесь ни при чем.

Ключ к завершению войны – у Путина. В кармане Трампа нет ничего. Максимум, что он может сделать – помогать истощать российскую экономику, чтобы у них не было ресурса для войны. Если этого не произойдет, война будет продолжаться. Поэтому наша задача – сделать все, чтобы Трамп был нашим союзником в истощении России: поставки оружия, удары по нефтеперерабатывающим заводам, по военной промышленности, уничтожение стратегических объектов. Это может ускорить желание России остановить войну. Но на сколько – месяцев или лет? Этого не знает никто. Это зависит от эффективности ударов и реального состояния российской экономики, которого мы не знаем. Мы говорим о логике. Она такова: если Россия захочет – она закончит войну. Если нет – никто, даже Трамп, ее не остановит.