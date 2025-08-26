"Мы говорим о логике": Портников указал на "нюанс" с гарантиями безопасности Украине и объяснил, у кого "ключ" к завершению войны

Гарантии безопасности, о которых сейчас говорят в политических кругах, заработают для Украины только после окончания войны. Сейчас все зависит не от президента США Дональда Трампа, а непосредственно от самого российского диктатора Владимира Путина.

Видео дня

Только кремлевский глава обладает "ключом" к урегулированию этой ситуации, но никаких реальных перспектив завершения войны в будущем нет. Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал политический аналитик, публицист Виталий Портников.

Только от РФ зависит, когда наступит мир

"Самая очевидная гарантия безопасности – это окончание войны. Если Россия решит остановить боевые действия, то фактически признает, что не может продолжать войну. Это и будет гарантией. Далее все будет зависеть от того, как стороны будут готовиться к следующей войне. А пока война продолжается, а Запад говорит: "Вот когда она закончится, мы дадим гарантии", – это пустые разговоры", – пояснил эксперт.

Он уверен, что Россия не собирается завершать войну и не считается ни с какими "гарантиями". Если бы враг действительно хотел остановиться, он бы мог просто прекратить наступление вдоль линии фронта. Но их заявления, в которых они заставляют Украину отказаться от определенных регионов, не похожи на мир. Это попытка дестабилизировать украинское общество, заставив власть принять решение, которое расколет страну изнутри и облегчит дальнейшую оккупацию.

По словам Портникова, слухи о якобы "компромиссах" не подтверждены никакими официальными заявлениями и лишены логики. По российской Конституции Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области уже считаются "субъектами РФ", и часть из них Москва реально контролирует. Поэтому с их позиции невозможно, например, отказаться от Донбасса, но оставить за собой Запорожье.

"Поэтому есть два варианта: либо Россия требует выхода Украины со всех территорий, которые объявила "своими", либо соглашается на линию фронта как временную границу. Может, Донбасс для них имеет особое значение – как "трофей", чтобы легче оправдать оккупацию других регионов. Но это лишь предположение. Официально этого никто не заявлял. Поэтому обсуждать эти "сливы" с медиа нет смысла", – отметил аналитик.

Украине важно удержать фронт

Портников подчеркнул, что завершение войны зависит не от Дональда Трампа, а от тех, кто возглавит США после него. На ближайшие годы главная задача Украины – удержать фронт в 2025–2029 годах и ждать, выдержит ли российская экономика. Если она ослабнет, Кремль сам будет вынужден договариваться об остановке боевых действий по линии фронта. Если же ресурсы позволят, Россия продолжит воевать независимо от позиции Трампа.

"Ключ к завершению войны – у Путина. В кармане Трампа нет ничего. Максимум, что он может сделать – помогать истощать российскую экономику, чтобы у них не было ресурса для войны. Если этого не произойдет, война будет продолжаться. Поэтому наша задача – сделать все, чтобы Трамп был нашим союзником в истощении России: поставки оружия, удары по нефтеперерабатывающим заводам, по военной промышленности, уничтожение стратегических объектов. Это может ускорить желание России остановить войну", – резюмировал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно анализам Института изучения войны, Россия снова отказалась от мирных предложений президента США Дональда Трампа. Обозначенные еще в начале полномасштабного вторжения "цели" агрессора остаются неизменными. В то же время Кремль сознательно затягивает время, перекладывает вину на Украину и продолжает выдвигать собственные ультиматумы.

