Порошенко встретился с делегацией ЕНП и призвал ускорить переговоры о вступлении Украины в ЕС

Петр Порошенко встретился с находящейся в Киеве делегацией Европейской народной партии во главе с Президентом ЕНП Манфредом Вебером. Встреча прошла в офисе Европейской Солидарности.

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Об этом лидер партии рассказал на своей странице в Facebook.

"Рад приветствовать добрых друзей Украины, делегацию EPP – European People's Party во главе с Президентом Manfred Weber в офисе "Европейской Солидарности". Наша политическая семья всегда была и остается активным и мощным союзником Украины как в борьбе против российского агрессора, так и в продвижении к членству" в ЕС и НАТО", – написал Порошенко.

Порошенко рассказал европейским партнерам о самоотверженной работе партийцев Европейской Солидарности, которые воюют на фронте и занимаются волонтерством.

"Я также благодарен депутатам Европарламента от ЕНП за сильный голос и лидерство в отстаивании наших общих интересов в европейских институциях – о предоставлении Украине новейшего западного оружия и новой макрофинансовой программы помощи ЕС, усилению антироссийских санкций, привлечению путинского режима к международной ответственности и предоставлению Украине на членство в ЕС", – отмечает Петр Порошенко.

В ходе разговора также обсудили послевоенное развитие европейской демократической Украины.

"Как подчеркивают партнеры, "демократия во время и после войны в Украине нуждается в повышенном внимании", - отметил пятый Президент.

Порошенко также призвал союзников поспособствовать началу переговоров о вступлении в ЕС до конца 2023 года и формировании евроатлантического консенсуса по членству Украины в НАТО.

"Мы также согласовали позиции по повестке дня Европейской народной партии, в том числе по повышению статуса политической партии "Европейская Солидарность" в рамках семьи ЕНП", – пишет лидер партии.

Как ранее сообщил Петр Порошенко, "Европейская Солидарность" выполнила необходимые условия для получения статуса Ассоциированного члена Европейской народной партии: "в Европейской народной партии подтвердили выполнение всех условий для того, чтобы наша партия получила статус "Ассоциированного члена ЕНП". И уже в марте под время политической ассамблеи ЕНП мы ожидаем положительного голосования".

"Европейская Солидарность" официально вошла в крупнейшую и влиятельную политическую семью объединенной Европы – Европейскую народную партию в 2019 году, а сотрудничество с ЕНП началось еще в 2014-м.

"Следующим нашим шагом станет получение полноценного членства в ЕНП после вступления Украины в Европейский Союз. "Европейская Солидарность" станет активным и мощным игроком и в семье народников, и в самом Европейском Парламенте", – подчеркнул лидер партии.