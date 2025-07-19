Порошенко во время поездки на фронт рассказал о задачах номер один для нового правительства

Петр Порошенко во время очередной поездки на фронт с помощью для бригад Сил обороны сказал, что новое правительство должно срочно обеспечить переход экономики Украины на военные рельсы.

Видео дня

"Наконец-то мы на фронте. Как глоток свежего воздуха. На Запорожском, на Днепропетровском направлении. Здесь работают от Орехова и Гуляйполя вплоть до Покровска и Мирнограда. Что сегодня важно для наших воинов? Я задал новому премьер-министру несколько вопросов. Первое — когда экономика Украины перейдет на военные рельсы? Когда государство будет обеспечивать 90% потребностей Вооруженных Сил? А не так, как сейчас, когда до 90% — это волонтеры и только 10% обеспечивает государство. Это категорически неприемлемо. Переход на военные рельсы — это задача номер один", – сказал пятый Президент.

"Второе — налог, который военный платит с доходов, должен идти в бригаду. Бригады сами должны покупать то, что поможет прямо здесь и сейчас, что сохранит украинскую землю, что сохранит жизнь и время", – считает Порошенко.

"Третье — немедленно активизировать сотрудничество с нашими партнерами. И уже во вторник, как я предложил, должно быть обращение к Конгрессу Соединенных Штатов. Чтобы Вооруженные Силы Украины были завалены оружием американского и "натовского" производства. Потому что это то, что останавливает российский натиск. Это самый эффективный язык, который приближает нас к миру. Потому что путин понимает только один язык — язык силы. И лучшие дипломаты Украины — это Вооруженные Силы Украины", – отмечает Порошенко.

"Я в этом убежден, ребята в этом убеждены, народ Украины в этом убежден. Вооруженные Силы нуждаются в справедливости, внимания и поддержки от государства уже сейчас", – говорит Порошенко.

На Запорожском направлении лидер "Евросолидарности" передал дроны и технику подразделениям беспилотных систем. "Запорожское направление остается одним из самых сложных. Наша команда держит под контролем потребности подразделений. Сотрудничество с 411 отдельным полком беспилотных систем "Ястребы" началось, когда велись очень тяжелые бои за Покровск. Тогда это был еще 411 батальон, которому мы привезли "Посейдоны", которые до сих пор работают на Запорожском направлении. Когда у батальона был дефицит FPVшек, мы привозили их сотнями", – рассказывает Порошенко.

"Сейчас батальон перерос в полк и расширил свою работу и на Запорожское направление. Некоторые из воинов сдал экзамены и руководит нашим комплексом ПДТР "Ай-Петри". Сейчас воины страдают от жары, поэтому мы привезли им стирально-душевой комплекс. Для работы — сотню FPV-дронов, в частности на оптоволокне, и РЭБ "Шатро" 5Д на раме", – показал Порошенко технику.

Бойцам 423 отдельного батальона беспилотных систем "Скифские грифоны" привезли передвижную авторемонтную мастерскую на базе грузовика DAF Layland. "Всего на фронте уже более полутысячи грузовиков со складов НАТО, которые поставили "Фонд Порошенко" и "Справа Громад". А наша авторемонтная мастерская очень хорошо себя зарекомендовала на фронте", – рассказал Порошенко.

"Привезли сотню FPV-дронов, 50 из которых на оптоволокне. Длина оптоволокна достигает 10 километров, но мы работаем над увеличением дальности полетов наших дронов до 23 километров. Также передаем РЭБ "Шатро", – написал Порошенко в соцсетях.

Всего во время этой поездки на фронт пятый Президент передал помощь на 30 млн грн: передвижную авторемонтную мастерскую, стирально-душевые комплексы, 575 FPV-дронов, 250 FPV-дронов с оптоволокном, 50 FPV-дронов с тепловизором, средства РЭБ, электронику и зарядные станции, "Старлинки".