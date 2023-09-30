Порошенко стал членом Почётного консультативного совета Международного демократического союза

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко и бывший президент Чили Себастьян Пиньера стали членами Почетного консультативного совета Международного демократического союза (IDU). Об этом сообщает "Европейская Солидарность".

"В течение десятилетий политической карьеры президента Порошенко он защищал национальный суверенитет, демократию, культуру и верховенство права Украины перед лицом российской агрессии. Сыграв важную роль в Революции Достоинства, он занимал должность президента страны с 2014 по 2019 годы, руководя военными операциями против сепаратистов на Донбассе и укреплением украинской демократии. Ранее он занимал должность министра торговли и экономического развития в 2012 году и министра иностранных дел в 2009-2010 годах. Сейчас он возглавляет партию "Европейская Солидарность" и является депутатом Верховной Рады", – говорится в официальном сообщении IDU.

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"IDU имеет честь иметь столь выдающихся и опытных государственных деятелей в нашей команде, поскольку мы работаем над созданием все более крепкого глобального альянса правоцентристов", – говорится в заявлении.

Международный демократический союз – это глобальное объединение правоцентристских политических сил из 65 стран мира. Основателями IDU были премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, тогдашний вице-президент США Джордж Буш, мэр Парижа и впоследствии президент Франции Жак Ширак, канцлер Германии Гельмут Коль и многие другие партийные лидеры.

Среди партий-членов: Республиканская партия (США), Христианско-демократический союз (Германия), Консервативная партия (Великобритания). Главой организации является бывший премьер-министр Канады Стивен Гарпер.

Партия "Европейская Солидарность" получила статус Observer Member в Международном демократическом союзе (International Democrat Union) в июле 2020 года.

В декабре прошлого года в Вашингтоне на Форуме Международного демократического союза Петр Порошенко получил награду IDU имени Буша-Тетчер за Свободу. В своей речи Порошенко поблагодарил народ Украины за мужество и призвал западных партнеров дать больше оружия для ВСУ – в частности, системы противовоздушной обороны Patriot, реактивные истребители, F-16, танки, Abrams.

По результатам Форума также была одобрена Резолюция о поддержке Украины. Международный демократический союз подтвердил крепкое единство и солидарность с народом Украины, который продолжает храбро и самоотверженно бороться с российской агрессией, целью которой является уничтожение украинского свободного и демократического общества.