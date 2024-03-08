Порошенко: резолюция ЕНП – это четкий план поддержки Украины к победе

Петр Порошенко, участвующий в Конгрессе Европейской народной партии в Бухаресте, рассказал журналистам об итогах переговоров с европейскими лидерами и значении мощной резолюции в поддержку Украины, принятой ЕНП.

Об этом сообщила пресс-служба "Европейской солидарности"

"Был рад пообщаться со многими друзьями, всем сердцем, душой и действиями демонстрируют неизменную принципиальную поддержку Украины. Урсула фон дер Ляен, Дональд Туск, Майя Санду, Роберта Мецола, Жозе Мануэль Баррозу, Кириакос Мицотакис, Андрей Пленкович, Йоханнес Ган, Манфред Вебер, Фридрих Мерц, Валдис Домбровскис, Антонио Таяни и другие. Это наша большая европейская семья, с которой, начиная еще задолго до полномасштабного вторжения, мы вместе проходим наш трудный путь", – подчеркнул Порошенко.

"Резолюция ЕНП называется "План Европейского Союза по обеспечению победы Украины". Я думаю, что это очень амбициозное название, и огромный вклад внесла наша команда. Мы участвовали в ее разработке. Мы включали туда принципиальные положения и у нас была возможность ее реализовать", – сказал Порошенко.

"Суть не только в названии, а в ключевом базовом пункте – ЕС, ЕНП объединилась для того, чтобы обеспечить победу Украины. Что такое победа России? Это смерть ЕС. Что такое победа Украины? Это не только вопрос Украины, это не только подписание какого-то мирного соглашения, победа Украины – это поражение России, full stop, и это четко отмечено в этом документе", – констатирует лидер партии.

"Позиция вторая – оружие. Перечислены все необходимые вещи. Первое – это дальнобойные ракеты, включая Таурусы. Второе – это артиллерийские снаряды, их закупки, в том числе и за пределами Европейского Союза. Дополнительно к этому рассматривается вопрос организации совместного производства снарядов. Итак, первое – это Таурусы, второе – снаряды, производство, снабжение, и третье – это средства противовоздушной, противоракетной обороны", – говорит Порошенко.

"Позиция третья – экономическая поддержка. Позиция четвертая – санкции. Санкции направлены не на каких-либо лиц, санкции секторальные, преследующие цель перерезать возможности путина финансировать войну. И для нас это позиция принципиальная", – подчеркивает пятый президент.

"Следующая позиция – это замороженные активы. Мы говорим не только о том, чтобы инвестиционный доход от замороженных активов был немедленно направлен в Украину, а мы говорим, что эти средства должны быть направлены на закупку и производство оружия, на обеспечение наших воинов, потому что ничего важнее нет", – убежден Порошенко.

"И вторая составляющая мы за это боролись, и я считаю, что это победа, что 0,25% западного ВВП должно быть направлено на военную поддержку Украины всем западным миром. Эта цифра верно вошла. И если она будет реализована, то объем поддержки будет в три раза больше чем Украина получила в 2023 году", – говорит Петр Порошенко.

"ЕНП также нам напоминает, что все эти позиции связаны с выполнением критериев, среди которых верховенство права, свобода СМИ, обеспечение права оппозиции, парламентский плюрализм, обеспечение инвестиционного климата, защита бизнеса, остановка преследования общественных активистов. Это то, что было отмечено в Резолюции Европарламента. И надо очень серьезно отнестись к этому документу, потому что от этого зависит наша европейская интеграция, потому что от этого зависит наша победа – получение оружия, получение финансирования. От этого зависит будущее Украины", – говорит Порошенко.