Порошенко призвал власти прекратить политиканство по мобилизации

"Европейская Солидарность", которая единственная из всех парламентских фракций не поддержала закон о мобилизации в правительственной версии, продолжит борьбу за мотивационные нормы для военных и мобилизованных.

Об этом с трибуны парламента заявил лидер партии Петр Порошенко.

"Вчера во время выступления с этой трибуны я четко отметил наши претензии, которые делают закон о мобилизации чрезвычайно опасным для страны и армии. Имелось несколько ключевых пунктов. Первое – это отсутствие четких законодательных гарантий своевременного увольнения для военнослужащих, прослуживших 36 месяцев, из них 18 на первой линии. Второе – это ротация, которая должна состояться для восстановления боеспособности человека и части. Третье – это финансовая мотивация по выплате дополнительно 70 тысяч и доведенная до 200 тысяч каждому, кто в БР находится на линии фронта. Четвертое – это гарантированная позиция, чтобы 50% силовиков, которые сейчас кошмарят бизнес, разрушают экономику, наконец-то ушли на фронт, защищая украинское государство", – напомнил Порошенко.

"Это было отвергнуто, несмотря на договоренности на согласительном совете. И сегодня закон был проголосован без них", – отметил Порошенко.

Он призвал прекратить политиканство вокруг этого вопроса, когда на парламент опрокидывают ответственность за репрессивные нормы, а Офис президента и правительство берет себе мотивационные, в частности доплаты военным на фронте.

"Я хочу поблагодарить всех авторов постановления, которое было предложено вчера, за то, что мы один вопрос решили и четко подчеркнули – прекратите политиканство, восстановите 70 тысяч", – сказал Порошенко.

"Я хочу подчеркнуть: борьбу за ротацию, борьбу за 36 месяцев, борьбу за то, что силовики были на фронте мы продолжим и победим", – подчеркнул пятый президент.