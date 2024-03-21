Порошенко призвал Раду создать ВСК по фортификациям

Верховная Рада должна взять под контроль строительство фортификационных сооружений. Народные депутаты обязаны сделать все возможное для защиты украинских военных на фронте.

Об этом с трибуны парламента заявил лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

"Господин Глава вернулся из заграничной командировки, я так понимаю, проблем у него с выездом за границу, в отличие от остальных народных депутатов, нет, он у нас личность привилегированный. Я хочу подчеркнуть, что ни вчера, ни сегодня вопрос создания ВСК по фортификационным сооружениям не появился. Парламент должен осознавать свою миссию: ежедневный труд, выполнение конституционных функций, формирование контроля правительства, принятие законов, формирование бюджета. И все это должно быть посвящено исключительно одному делу – обороне государства, усилению армии", – сказал Порошенко.

Лидер "Евросолидарности" считает, что вместо решения проблем Верховная Рада занимается очковтирательством, а депутатов используют в качестве "потемкинских деревень" для вывоза на один образцовый ВОП – это категорически неприемлемо.

"Войско очень хорошо знает ситуацию с фортификационными сооружениями, потому что им некуда отойти на вторую линию обороны. Так было в Авдеевке, когда наши воины отошли в чистое поле и получили предложение лопатами копать себе окопы. Воин должен воевать, а мы с вами обеспечить фортификационные сооружения. И тут уже нельзя кивать на партнеров, на то, что денег не дали, оружие не дали. Это наша с вами задача", – подчеркнул Порошенко.

"Знаю, что такое и на запорожском участке. Когда воины норы роют против FPV-дрон русни", – констатирует пятый президент.

"Поставьте на голосование вопросы фортификационных построек. Каждая копейка должна быть контролируема и каждый день мы должны отчитываться, что мы сделали для армии. Некоторым ответить на этот вопрос будет очень сложно. Создайте комиссию, побойтесь Бога", – призвал Порошенко.