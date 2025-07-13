Порошенко на Сумщине привез генераторы для ДФТГ, которое охотится на 'Шахеды'

Петр Порошенко во время поездки на Сумщину передал два дизельных генератора местным тероборонцам, которые охотятся на российские "Шахеды". Выяснилось, руководство Сумской ГВА не оплатило электроэнергию для ДФТГ и фактически парализовало работу добровольцев из огневых групп.

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"Небольшое село на Сумщине. В небе пахнет войной – до линии, где идут бои, около 20 километров. Люди чувствуют приближение фронта. Недавно здесь прилетело возле самой школы. Некоторые выехал еще раньше, большинство осталась и работает для села и страны. Местные развивают сельское хозяйство, держат производства, волонтерят. Одним словом, держатся", – поделился впечатлениями от поездки пятый президент.

"По дороге с фронта заехали с Мариной, чтобы лично услышать о ситуации, которая возмущает. Представители власти не оплатили счета за электроэнергию для добровольческого формирования территориальной громады. Ребята охотятся на "Шахеды", от них зависит жизнь людей. Но их работа заблокирована", – возмутился Порошенко.

"Знаем, какая тяжелая здесь ситуация. Везли ребятам на фронт технику и другую помощь, поэтому смогли сразу передать громаде два генератора. Пока разговаривали, мимо нас проехало с десяток военных. Сигналили, здоровались, останавливались, фоткались. Рад был вас видеть, друзья. Держимся!" – написал Петр Порошенко.