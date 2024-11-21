Порошенко на Политической ассамблее ЕНП внес проект Резолюции в поддержку Украины

Петр Порошенко, участвующий в Политической ассамблее Европейской народной партии, внес проект специальной резолюции в поддержку Украины. Во время выступления перед европейскими партнерами пятый президент подчеркнул – в Европе не будет мира, если пути не потерпят поражение в Украине. Петр Порошенко также призвал европейских политиков почтить память погибших украинцев минутой молчания.

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Об этом говорится на сайте "Евросолидарности".

"После этих одиннадцати лет войны я искренне верю, что пути потерпят поражение в Украине. Почему? Потому что мы вместе", – сказал Порошенко. "Пожалуйста, не бойтесь пути из-за угрозы третьей мировой войны. С 2024 года она уже проходит. И это не только потому, что корейские войска воюют на территории Украины. Не только потому, что мы подвергаемся атакам иранскими беспилотниками, иранскими артиллерийскими снарядами и иранскими ракетами. Дело не только в том, что вся российская оборонная промышленность оборудована китайскими комплектующими", – констатирует пятый президент.

Он отметил, что десятки тысяч северокорейских солдат на этой войне получат уникальный боевой опыт, и никто не знает, где они его используют.

Чтобы остановить российские ракеты, нужна противовоздушная оборона, в частности, совместное производство с украинским ВПК. Мы можем это сделать, мы уже имеем успехи. Таким образом, мы сможем защитить небо Украины, потому что это будет небо Европы", – сказал Порошенко.

"Еще одно: военная поддержка в полном объеме. Только семь дней назад мы получили от США, от Британии, от Франции разрешение на использование ракет большой дальности против России, против законных целей в России – и за неделю мы уничтожили четыре хранилища боеприпасов, что приведет к значительному дефициту боеприпасов и ракет для России. Мы уничтожили пункты управления вооруженных сил России. Это очень эффективное использование оружия", – сказал Порошенко.

Он также выразил надежду, что на следующих выборах в Германии победит сестринская партия ХДС, и Украина наконец-то получит ракеты "Таурус": "это был бы значительный шаг, чтобы остановить путина, важный шаг, чтобы остановить россию в Украине и сохранить мир в Европе" .

"Требуется максимальное давление и санкции. Максимальная эффективность использования финансовой помощи Европы и мира для Украины. Мы сейчас не говорим о восстановлении Украины – мы говорим о том, чтобы сохранить Украину, сделать Украину сильнее и сделать сильнее Европу", – считает Порошенко.

Он также в очередной раз подчеркнул: без членства Украины в НАТО не будет стабильной ситуации безопасности ни в Европе, ни в мире. "Я очень надеюсь, что наша сестринская партия ХДС сможет сделать чрезвычайно важный шаг, потому что во время моего общения в Белом доме они сказали: ладно, американцы за членство Украины в НАТО, но мы не можем разрушить наше трансатлантическое единство, потому что Германия против . Теперь я точно знаю, что Германия не против, ЕНП не против. Мы примем нашу Резолюцию и это значительно приблизит нас к миру", – резюмировал Порошенко.

Проект Резолюции ЕНП "На 1000-й день от начала полномасштабного российского вторжения в Украину", внесенный партией "Европейская Солидарность", предусматривает непрерывное укрепление поддержки Украины со стороны Европы, без ограничений и столько времени, сколько нужно для достижения победы над россией.

"Наша цель состоит не только в том, чтобы привлечь Россию к ответственности на международной арене, но и обеспечить полную реконструкцию Украины, превращение ее в преуспевающую страну — будущего члена как Европейского Союза, так и НАТО", – говорится в документе.

Резолюция также предусматривает усиление давления на государство-агрессора с использованием всех имеющихся военных, политико-дипломатических и экономических средств; ускорение предоставления Украине систем противовоздушной обороны в целях сдерживания российского террора, увеличения инвестиций в украинскую оборонную промышленность; снятие ограничений на использование Украиной дальнобойного оружия западного производства; усиление сотрудничества в области передовых технологий и инноваций; увеличение финансовой помощи Украине для обеспечения макрофинансовой стабильности; усиление санкций, устранение существующих лазейок, в частности против энергетического сектора российской федерации; непоколебимую поддержку интеграции Украины в ЕС и НАТО.

Европейская народная партия – это крупнейшее политическое объединение Евросоюза, включающее 82 партии и партнеров из 43 стран, Президента Европейской Комиссии, Президента Европарламента, 20 глав государств и правительств ЕС и не входящих в ЕС стран, 9 членов Еврокомиссии и наибольшую группу в Европейском парламенте

Партия "Европейская Солидарность" официально вошла в Европейскую народную партию в 2019 году, а 10 марта 2023 года "Евросолидарность" получила статус ассоциированного члена Европейской народной партии.