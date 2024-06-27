Порошенко и друзья Украины в Европарламенте обсудили критические потребности ВСУ

Петр Порошенко в Брюсселе встретился с группой друзей Украины в Европарламенте.

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Об этом лидер партии "Европейская солидарность" сообщил в своих соцсетях.

"Это стало доброй традицией во время моих визитов в Брюссель. Благодарю Петраса Ауштрявичюса за неизменное лидерство и поддержку Украины в стенах представительного института ЕС", – написал Порошенко.

"Отметили начало вступительных переговоров между Украиной и ЕС, ради успеха которых работали длительное время. А также подтвердили важность парламентской составляющей для достижения соответствующих критериев и членства в ЕС. Важное внимание было уделено фундаментальным ценностям, состоянию демократии, верховенству права и многопартийному парламентаризму как определяющим элементам дальнейшего развития и успеха Украины на пути в ЕС", – констатирует пятый президент.

"Подробно обсудили и ситуацию на фронте, критические потребности украинского войска и нашу общую победу над агрессором", – пишет Порошенко.

Ранее Порошенко, выступая на Политической ассамблее ЕНП, назвал ключевые элементы формулы победы Украины:

поддержка Украины до победы, а не до конца.

Оружие в Украине – без ограничений объема, ограничений дальности и ограничений целей.

не бояться удивлять Путина креативными инициативами.

санкции из ада, чтобы отрезать ресурсы, чтобы остановить способность Путина финансировать войну.

членство Украины в ЕС и НАТО.

финансовая помощь для поддержки макроэкономической стабильности.

Украина победит как демократия. И потому война не должна являться поводом для торможения или отступления от реформ и перехода к автократии.

"Украина должна быть среди приоритетов повестки дня Еврокомиссии с первого дня. Приверженность поддержке Украины должна быть одним из ключевых требований к нашим новым членам Европейского парламента. Новая делегация Европарламента в наш парламентский комитет Ассоциации и неформальной группы друзей Украины должна быть сформирована как можно быстрее. Желательно – в первый день работы Европарламента", – подчеркнул Порошенко.

"И посетите Украину. Это очень важные символические шаги, пожалуйста, примите наше приглашение. Наше единство и солидарность спасут всех нас, и это единственный путь к победе", – резюмировал лидер "Евросолидарности".