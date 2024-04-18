В ночь с 13 на 14 апреля 2024 года в мире многие не спали. Ждали начала Третьей мировой войны.

Именно в этот день Иран приступил к прямой агрессии против Израиля. Не какие-то отдельные террористические группировки, расположенные вокруг Израиля и контролируемые Ираном, а Иран как суверенное независимое государство совершило прямой акт агрессии против Израиля.

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Тобто, за критеріями міжнародного права, Іран розпочав війну проти Ізраїля.

Цього удару чекали, про його підготовку знали, американська розвідка знову абсолютно точно визначила місце і час удару Ірану по Ізраїлю.

Більше того, напередодні цієї агресії, президент США Джо Байден публічно закликав іранську владу відмовитися від цього акту агресії. Не послухали.

Початок комбінованого масованого ракетного удару по Ізраїлю, яке здійснив Іран крилатими і балістичними ракетами та ударними безпілотниками, міг призвести до колосальних руйнувань і величезних жертв. Тобто, удар був направлений на максимальне заподіяння шкоди Ізраїлю і його народу.

Але, з урахуванням вибухонебезпечної ситуації на Близькому Сході, можна було б прогнозувати, що ця агресії може дуже швидко перерости у Третю світову війну. І багато експертів і аналітиків саме так й прогнозували розвиток подій.

Зараз уже усім відомі наслідки цієї прямої агресії Ірану проти Ізраїлю, поки що невідомо тільки яка буде відповідь Ізраїлю.

Які висновки, ми українці, можемо зробити на даний час. Дуже тезисно без глибокого аналізу.

Повний провал Ірану в його агресії проти Ізраїлю. Пряма агресія Ірану, яка довгий час готувалася не досягла своєї мети - завдати істотної шкоди Ізраїлю, знищення найновіших засобів оборони ЦАХАЛ, максимальне зменшення обороноздатності Ізраїлю. Невдача Ірану в реалізації своїх агресивних планів значно вплинула на міжнародний авторитет Ірану у світі і зокрема серед арабських країн. Значний вплив Китаю на ці події, який негативно відреагував на агресію Ірану, яка може вплинути на характер подальших стосунків між Китаєм і Іраном, адже Китай є основним покупцем іранської нафти. Створення потужної антиіранської коаліції - США, Великої Британії, Франції, Іорданії, Саудівської Аравії, яку вдалося створити США. Ця коаліція може в подальшому відігравати вирішальну роль у цьому регіоні. Реальна загроза початку Третьої світової війни була унеможливлена завдяки надзвичайно ефективним діям США. Є висока ймовірність того, що Іран свої агресивні наміри скоординував з путіним. Можна передбачати, що саме путін був головним надхненником цієї агресії. Гаряча фаза конфлікту між Іраном і Ізраїлем та переростання у війну вигідно перш за все Путіну і росії. Головна мета путіна у прямій агресії Ірану - відволікти увагу світу від війни в Україні, щоб ця війна втратила інтерес у світі і перш за все у США. Не допустити надання Україні допомоги в Конгресі США. путін в черговий раз програв. Підпалити війну між Іраном і Ізраїлем поки не вдалося. Іран значно втратив авторитет у світі. Переключити увагу світу від війни в Україні на війну проти Ізраїля - не вдалося. США створили потужну коаліцію на Близькому Сході, яка вподальшому може визначати політику у цьому регіоні. Китай і росія по різному реагували на іранський напад, що свідчить про неузгодженість їх позиції. Висока ефективність і військова спроможність США, а також інших учасників коаліції, які майже 100% знищили усі бойові літальні апарати Ірану, які застосували лише найновіші засоби ППО, без залучення основних військових спроможностей армій коаліції. Це може істотно вплинути на агресивні наміри путіна. Військова неспроможність Ірану у війні з Ізраїлем стала очевидною. Зважаючи на характер стосунків між Росією і Іраном, приймаючи до уваги пряму агресію Ірану проти Ізраїля, можна очікувати максимального охолодження стосунків росії та Ізраїля. Агресія Ірану проти Ізраїля і тверда позиція президента США щодо надання Україні допомоги, може, нарешті, спонукати Конгрес ухвалите це довго очікуване рішення. Зараз усі у світі чітко усвідомили, що Україна та Ізраїль є жертвами агресії. А агресором є путінська росія та Іран. Принизлива поразка Ірану у агресії проти Ізраїлю є черговою поразкою путіна, яка наближає нашу Перемогу.