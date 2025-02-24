'Пора переходить от замораживания к конфискации': глава МИД Украины призвал ЕС к укреплению самодостаточности

Европейский Союз должен укреплять свою самодостаточность. И в отношении Украины тоже. Именно поэтому уже пора переходить от замораживания к конфискации активов страны-агрессора в ЕС.

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Такое мнение озвучил глава МИД Андрей Сибига во время заседания Совета министров иностранных дел Европейского Союза. Онлайн-встреча была посвящена третьей годовщине полномасштабной российской агрессии.

Глава МИД также наметил конкретный перечень действий, который поможет Европе укрепить собственную самодостаточность уже сейчас.

"В санкционной политике пора переходить от замораживания к конфискации. Необходимо использовать 300 миллиардов долларов замороженных российских активов для закупки европейского и американского оружия для украинской армии", – добавил министр.

Среди других неотложных шагов глава МИД назвал необходимость принятия срочных решений по разблокированию Фонда помощи Украине в рамках Европейского фонда мира и его полноценного функционирования.

"Украина не примет никаких инициатив, разработанных без ее участия. Потому что мы стремимся к крепким гарантиям безопасности. И при любом сценарии, нужно укреплять нашу самодостаточность. Это наша цель в Украине. И это должно быть целью всей Европы", – заявил дипломат.

Дипломат подчеркнул, что в феврале 2022 украинцы преодолели страх и выстояли против всех обстоятельств и прогнозов.

"Это решающий момент, когда формируется новая архитектура безопасности в Европе. А Украина будет ее фундаментальным элементом. Поэтому мы должны превратить новую геополитическую реальность в действия. И чем скорее – тем лучше", – отметил министр.

Сибига призвал европейских партнеров объединиться для предотвращения новой большой войны в Европе. Министр отметил, что Европа должна консолидировать усилия по защите своих принципов.

Андрей Сибига сообщил, что в этом году Украина планирует увеличить собственное производство оружия и призвал европейских партнеров повысить долю военной поддержки нашего государства, поскольку это "вопрос войны и мира в Европе".

Среди неотложных военных нужд Сил обороны Украины глава МИД отметил необходимость большего количества средств ПВО и боеприпасов к ним.

Отдельно украинский дипломат отметил важность дополнительных пакетов военной помощи ЕС и государств-членов, включающих бронемашины, танки, артиллерийские системы и боеприпасы, инженерные средства и средства разминирования, а также системы радиоэлектронной борьбы и дальнобойные способности. Министр отметил, что Украина будет приветствовать любые новые инициативы ЕС по усилению военной поддержки.

Еще одним эффективным решением Андрей Сибига назвал увеличение инвестиций в украинскую оборонную промышленность.

"Каждый евро, инвестированный в украинское оборудование сегодня, – это евро, инвестированный в мир в Европе на следующие десятилетия. Силы обороны Украины являются крупнейшей сухопутной армией на континенте. При любом сценарии они станут силой, которая будет защищать ваши дома от войны. Мы готовы внести свой вклад в новую силу Европы", – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что кремлевский диктатор Владимир Путин в рамках соглашения с президентом США Дональдом Трампом может согласиться отдать $300 млрд активов России, замороженных на Западе. Средства в этом случае пойдут на восстановление Украины, но не в полном объеме.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее британские парламентарии призвали правительство передать Украине все замороженные активы России, из которых 25,5 млрд фунтов стерлингов (около $32,13 млрд) хранятся в Великобритании. В Британии предлагается найти юридические механизмы для легального перевода этих средств на нужды Украины.

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