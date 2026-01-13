'Придется опять по саунам ездить...' Юрий Великий покорил сеть пародией на Ларису Долину, которая дружила с 'Кварталом 95'

Популярный украинский комик и актер студии "Квартал 95" Юрий Великий презентовал новую острую пародию. На этот раз "под раздачу" попала бывшая украинка, а ныне ярая путинистка Лариса Долина, которая окончательно проиграла суд за свою роскошную московскую квартиру.

Видео дня

"После того, как суд обязал певицу передать квартиру ее теперь уже законной владелице Полине Лурье, Долина ищет всевозможные поводы для того, чтобы этого не делать. Судя по всему, она вообще не хочет выезжать из квартиры. Об этом и будет наша сегодняшняя пародия", – написал комик в описании к пародии. Отметим, что в свое время Долина выступала в "Квартал 95".

Для создания образа Великий детально воссоздал внешность и манеру поведения предательницы: сделал яркий макияж со стрелками и помадой, надел белый парик, розовое платье и большие серьги. В ролике он от имени Долиной иронизирует над собственным выселением.

"Вообще не хочу выезжать из квартиры, здесь так классно. Здесь мы жили, как у себя дома. А мы же, русские, везде живем всегда, как у себя дома, душевно, так по-домашнему. Точнее – по-квартирному, по-пятикомнатному", – говорит персонаж в видео.

Отдельное внимание комик уделил публичной позиции Ларисы Долиной, которая годами поддерживала российскую власть и участвовала в провластных мероприятиях. В пародии это подается через резкий сарказм.

"Никогда бы не подумала, что народную артистку России, которая все это время последовательно поддерживала мудрую политику нашего всеми любимого президента, которая при этом неоднократно участвовала в провластных концертах, более того, отрабатывала своим певческим ртом в Крыму и на Донбассе, а также долгое время является членом партии "Единая Россия", вот так возьмут и просто бросят через то, на чем я теперь осталась", – звучит в ролике.

Великий также высмеивает сам механизм аферы и судебные процессы, из-за которых певица потеряла контроль над жильем и деньгами. В одном из эпизодов персонаж заявляет: "Меня просто надули. Надули! Я думала, в нашей стране только Путина надувают, а выяснилось, что и меня тоже".

Отдельный блок пародии посвящен "воспоминаниям" из квартиры и вымышленным историям о звездных гостях. Именно здесь появляются истории с "голыми вечеринками", Газмановым, Лепсом и Кобзоном, поданные в откровенно гротескной форме.

В конце видео звучит фраза с подтекстом 18+: "Чтобы заработать на такую же квартиру, это же теперь мне придется не только на корпоративах выступать, но еще и опять по саунам ездить. С одной стороны, я сейчас, конечно, довольно-таки молодая, а с другой стороны, довольно-таки не молодая".

Скандал вокруг Ларисы Долиной начался летом 2024 года. Тогда певица стала "жертвой" мошеннической схемы: злоумышленники, которых она называла украинцами, убедили ее продать пятикомнатную квартиру в центре Москвы за 112 миллионов рублей. После этого Долина перевела средства от продажи и собственные сбережения на так называемые "безопасные счета".

Позже выяснилось, что мошенники использовали поддельные документы, в том числе созданные с помощью нейросетей, а также пытались заложить дачу артистки-предательницы и оформить кредиты под залог ее недвижимости на десятки миллионов рублей.

Прошло более года с момента якобы похищения квартиры и только в ноябре Долина появилась в суде по делу о "мошенничестве". Слушания провели в закрытом режиме – вероятно, чтобы "народная артистка" чувствовала себя спокойнее, а журналисты не смогли опорочить правдой на всю Россию. Однако это не помогло, ведь путинистка выбежала из здания через "черный вход", но не сказала ни слова.

Ранее OBOZ.UA писал, что скандал уже имеет системные последствия. В профессиональной среде российских риелторов говорят о резком падении доверия к вторичному рынку жилья. Покупатели боятся, что после сделки продавец побежит в суд, разыгрывая роль "обманутой жертвы". Это явление получило циничное, но показательное название – "эффект Долиной".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!