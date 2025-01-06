Великобритания планирует передать все замороженные активы Кремля Украине: что предложили в парламенте

Британские парламентарии призывают правительство передать Украине все замороженные активы России на сумму около 300 миллиардов долларов, из которых 25,5 миллиарда фунтов хранятся в Великобритании. Они предлагают найти юридические механизмы для легального перевода этих средств.

Видео дня

Об этом пишет The Times. Как отмечается в открытом письме изданию, этот шаг должен не только финансово поддержать Украину в войне, но и стать мощным сигналом для Москвы и других потенциальных агрессоров.

Британские политики утверждают, что использование замороженных активов России необходимо, поскольку западные кредиты и чрезвычайное финансирование не способны в полной мере решить проблему финансирования военных и гуманитарных потребностей Украины. В письме подчеркивается, что нынешняя помощь "держит западных налогоплательщиков на крючке", поэтому только использование активов агрессора гарантирует, что Россия заплатит за свои преступления.

По словам доктора Майка Мартина, члена парламента от Либеральной партии и бывшего армейского офицера, вопрос передачи активов имеет не только моральное и стратегическое значение, но и юридическую основу. "Существует неоспоримый моральный, стратегический и юридический аргумент в пользу использования российских государственных активов для поддержки Украины. Это никогда не было так актуально, как сейчас, когда будущая администрация США может пересмотреть объем помощи для Украины", – отметил он.

Однако представители правительства признают, что реализация этой идеи столкнется с юридическими трудностями. Передача активов другому государству является беспрецедентной ситуацией, которая может повлечь за собой международные споры и длительные судебные разбирательства. Несмотря на это, британские парламентарии отмечают необходимость поиска правовых механизмов, которые позволят перевести значительную часть активов России в поддержку Украины.

По мнению политиков, первым шагом может стать использование 50 млрд долларов в виде процентов от замороженных активов. Эти средства могли бы обеспечить финансирование Украины в краткосрочной перспективе, однако, по мнению экспертов, даже этого хватит только на год. Если же активы будут разморожены без их передачи Украине, то, как отмечают парламентарии, кредит придется возвращать налогоплательщикам стран "Большой семерки".

На сегодняшний день на счетах Великобритании хранится по меньшей мере 25,5 миллиарда фунтов стерлингов замороженных активов России. Всего же в мире заморожено около 300 миллиардов долларов резервов Центрального банка России.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, администрация Байдена готовит большой пакет санкций против танкеров, перевозящих российскую нефть по ценам выше установленного лимита (60 долларов за баррель). Основная цель – сократить доходы России от нефти и усилить поддержку Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!