Украинцев предупредили о новых отключениях электроэнергии: какая ситуация будет 14 января
Во вторник, 14 января, во всех регионах Украины будут применяться ограничения в электрообеспечении. Для населения будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии, а для промышленных потребителей – графики ограничения мощности.
Об этом сообщили в "Укрэнерго" вечером 13 января. Эксперты назвали причиной введения ограничений последствия российских ракетно-дронных атак на энергетическую инфраструктуру страны.
Впрочем украинцев предупредили о возможном изменении ситуации в энергосистеме, но время и объем отключений по конкретному адресу советуют уточнять на официальных страницах облэнерго в своем регионе. "Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – призвали энергетики.
Где смотреть группу и графики отключений в своей области
Проверить свою группу и соответствующий график отключений можно ниже.
Как сообщал OBOZ.UA, каждый новый удар по инфраструктуре ухудшает состояние энергосистемы. Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что таким образом РФ пытается разорвать единую энергосистему Украины и отрезать левый берег от правого, изолировав Одесский регион, чтобы погрузить страну в хаос и заставить общество давить на власть.
