Путин может отдать $300 млрд замороженных активов РФ в рамках соглашения с Трампом: куда пойдут деньги – Reuters

Кремлевский диктатор Владимир Путин в рамках сделки с президентом США Дональдом Трампом может согласиться отдать $300 млрд активов России, замороженных на Западе. Средства в таком случае пойдут на восстановление Украины, но не в полном объеме.

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Об сообщило агентство Reuters, ссылаясь на три источника, знакомых с ходом переговоров. При этом, по их данным, у Кремля могут возникнуть дополнительные требования.

Так, по словам собеседников агентства, Путин может дать добро на то, чтобы около $200 млрд достались непосредственно Украине. При этом в Кремле настаивают, чтобы оставшиеся около $100 млрд были выделен на аналогичное восстановление оккупированных украинских регионов, которые Россия считает "своей территорией".

Впрочем, еще один источник агентства уверяет: пропорции, могут поделить активы РФ, пока не определены. При этом он утверждает, что Кремль уже требует отчетности по суммам, которые будет использовать Украина.

Также отмечается, что переговоры о замороженных активах находятся "на очень ранней стадии". При этом глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина днем раннее заявляла, что ЦБ РФ не участвует в каких-либо переговорах о снятии санкций или размораживании российских резервов.

"Обсуждения носят лишь предварительный характер. В Кремле отказались от комментариев... Не удалось установить, обсуждалась ли идея использования замороженных средств между российскими и американскими коллегами на встрече в Саудовской Аравии", – добавляет агентство.

Напомним, после полномасштабного вторжения РФ в 2022 году западные страны запретили транзакции с Центральным банком и Министерством финансов России. А суверенные российские активы на сумму $300-350 млрд были заморожены.

Эти средства Кремля хранятся в основном в европейском депозитарии ценных бумаг Euroclear и представлены гособлигациями США, Великобритании и стран ЕС. "Большая семерка" ранее уже согласовала передачу доходов от этих активов Украине, однако "базовая" сумма остается неприкосновенной.

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