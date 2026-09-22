Польский депутат в Европарламенте порвал портреты Бандеры и Шухевича и призвал прекратить поддержку Украины. Видео

Польский депутат Марцин Сипневский, который представляет партию "Конфедерация" на трибуне Европарламента устроил перфоманс против Украины. Политик порвал портреты лидеров Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры и Романа Шухевича.

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Также он призвал прекратить финансовую поддержку Украины. Об этом говорится на странице политической партии "Конфедерация" в Facebook.

Антиукраинский демарш

Свое выступление польский депутат сопроводил жесткой критикой официальной политики Европейского союза по поддержке Киева. Сипневский заявил, что прославление исторических фигур, ответственных за Волынскую трагедию, недопустимо для страны, претендующей на членство в ЕС.

Главным аргументом Сипневского стало утверждение о том, что современная Украина продолжает героизировать деятелей, причастных к массовым убийствам поляков в годы Второй мировой войны. По мнению депутата, Европейский союз замалчивает эти сложные страницы истории ради текущей политической конъюнктуры.

На этом фоне представитель Польши выступил с радикальным предложением полностью прекратить финансовую и военную помощь Украине до тех пор, пока Киев не пересмотрит свое отношение к националистическому пантеону героев и не проведет полноценные эксгумации жертв Волынской резни.

"В Украине есть памятники нацистским военным преступникам Бандере и Шухевичу, ответственным за жестокое убийство более 100 тыс. невинных польских мирных жителей. В основном это маленькие дети, женщины и старики. Пока в Украине есть такие герои, мы не должны давать им ни цента больше", – заявил депутат.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что Польша планирует оборудовать электронной системой защиты более 100 км границы с Украиной. Она должна дополнить уже имеющиеся физические барьеры и будет включать, в частности, средства мониторинга и детекторы движения.

Также мы писали о том, что в июне Польша ввела временные ограничения на полеты в районах вблизи границ с Украиной и Беларусью. Меры действовали из соображений безопасности государства и не распространялись на пассажирскую авиацию.

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