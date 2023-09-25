Польские СМИ 'разгоняют' информацию, что Украине пообещали скорейшее вступление в ЕС в обмен на свержение правительства Польши: в МСЗ отреагировали

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на комментарии корреспондентки польского телеканала ТVР в Брюсселе о якобы обещании Германии и Франции предоставить Украине скорое вступление в Евросоюз в обмен на "свержение" нынешнего правительства Польши. В ведомстве категорически отвергли такие инсинуации.

Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Facebook. Он подчеркнул, что приведенная польским журналистом информация не соответствует действительности.

"В польских СМИ начали циркулировать комментарии корреспондентки польского телевидения ТVР в Брюсселе о якобы обещании Германии и Франции обеспечить Украине скорейшее вступление в ЕС в обмен на "свержение" нынешнего правительства Польши. Указанная информация не соответствует действительности. Категорически отвергаем такие инсинуации", - назвал МИД.

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Николенко подчеркнул, что украинская сторона никаких подобных предложений не получала и никогда не имела намерений вмешиваться во внутренние дела Польши.

В МИДе отметили, что Украина высоко ценит поддержку Польши в борьбе против российской агрессии, а также поддержку на пути нашего государства к членству в ЕС и НАТО.

И какие-либо усилия вбить клин в высокий уровень уважения и сотрудничества Украины и Польши не будут иметь успеха, подчеркнул Николенко.

"Призываем наших польских друзей не поддаваться попыткам провокаций, работать вместе ради эффективного противодействия общим вызовам", - добавил спикер.

Напомним, что отношения между Украиной и Польшей усложнились после одностороннего введения Варшавой национального запрета на импорт украинской агропродукции.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Несмотря на решение Европейской комиссии отменить с 15 сентября ограничение на ввоз украинского зерна, Польша продлила запрет. К ней присоединились Венгрия и Словакия.

Украина подала иск в ВТО против Польши, Венгрии и Словакии. В ответ эти три страны заявили, что прекращают участие в работе координационной платформы украинского зерна в Брюсселе.

Польша может заблокировать вступление Украины в ЕС из-за "зернового" вопроса. Об этом заявил министр аграрной политики Телюс.

А президент Польши Анджей Дуда в Нью-Йорке в рамках Генассамблеи ООН сравнил Украину с утопленником и отменил встречу с Зеленским. При этом польский президент призвал Украину к благодарности.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не будет оказывать Киеву военную помощь, поскольку сейчас сосредоточена на перевооружении собственной армии.

Кроме того, польские власти заявили о том, что с 2024-го прекратят всю помощь украинским беженцам. Они потеряют право бесплатного доступа к медицине, образованию, рынку труда, а также возможность законно находиться в стране и получать выплаты. Такое заявление стало продолжением конфликта, возникшего между украинскими и польскими властями.

После всех перипетий президент Польши Анджей Дуда призвал искать "золотую середину" в зерновом споре с Украиной. Он также заявил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским тет-а-тет.

Впоследствии Дуда сделал новое заявление о военной помощи Украине. Он заявил, что его страна будет продолжать оказывать военную помощь Украине. Однако Дуда уточнил, что такая возможность будет при получении польской армией нового вооружения.

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