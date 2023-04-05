"На этом пути с нами Польша": Зеленский заявил о бескомпромиссности вступления Украины в НАТО

Украина стремится стать частью Североатлантического Альянса. Этот путь нашей страны бескомпромиссный, и искать альтернативу для Украины не стоит.

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Об этом 5 апреля заявил президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с главой Польши Анджеем Дудой. Она транслировалась в Facebook-аккаунте ОП. Отметим, что украинский лидер находится в польской столице Варшаве с визитом (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Зеленский отметил, что наша страна получила статус кандидата на вступление в НАТО благодаря многим государствам-партнерам, но в первую очередь благодаря Польше. Гарант поблагодарил наших друзей за это.

Он добавил, что некоторым партнерам, которые ищут компромиссы для Украины на пути в НАТО, стоит осознать: наша страна будет бескомпромиссной в этом вопросе. "И я благодарен, что на этом пути с нами Польша", – сказал гарант.

"Украина страна теплая, дружественная, но в этой войне – бескомпромиссная в том, что мы не отдадим нашу землю, свободу, наших детей и не отдадим свою независимость", – подчеркнул он.

Президент Украины сказал, что наше государство считает Польшу реальным другом – не только союзником, но и другом навеки.

Смотрите видео с 13:17:

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Владимир Зеленский прибыл в Польшу 5 апреля. Состоялись его переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой. Главы государств обсудили дальнейшие перспективы сотрудничества на фоне военной агрессии России, а украинская сторона в очередной раз заручилась поддержкой и новыми пакетами помощи для ВСУ.

– 5 апреля Дуда торжественно вручил Зеленскому высшую награду Польши – орден Золотого Орла. Он присвоен лидеру нашей страны за деятельность по обеспечению безопасности, стойкость в защите прав человека.

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