Польша утилизирует истребители МиГ, которые планировалось передать Украине — Минобороны

Польша будет постепенно выводить из эксплуатации истребители МиГ-29, часть которых ранее планировалось передать Украине. В Министерстве национальной обороны страны пояснили, что самолеты достигают предельного ресурса, поэтому их будут поэтапно снимать с вооружения.

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Об этом пишет Wiadomości со ссылкой на официальный комментарий Министерства национальной обороны Польши. В ведомстве подтвердили, что самолеты "будут циклически выводиться из эксплуатации в Вооруженных силах Польши" в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса и отсутствием перспектив их дальнейшей модернизации.

Переговоры зашли в тупик

В конце прошлого года Министерство национальной обороны Польши и Генеральный штаб сообщали о намерении передать Украине часть МиГ-29, которые еще оставались на вооружении польских Воздушных сил. Эти самолеты эксплуатируются в Польше с 1989 года, хотя в последнее время их постепенно заменяют более современными боевыми машинами.

Предполагалось, что в обмен Польша получит от Украины технологии в сфере беспилотников. Однако реализовать договоренности пока не удалось.

"Мы представили Украине четкое предложение по дронам и технологиям. Изначально было достигнуто соглашение в этой сфере. Сегодня Украина не выполняет эту договоренность. Мы готовы к дальнейшим переговорам", – заявил министр национальной обороны Польши и вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш.

По словам главы польского оборонного ведомства, ситуация имеет политическую подоплеку. Он связал её, в частности, с недавними спорами между Варшавой и Киевом на исторической почве.

Дальнейшая судьба самолетов

В Министерстве национальной обороны Польши пояснили, что срок эксплуатации МиГ-29 подходит к концу независимо от того, будут ли они переданы другой стране. Причина проста – самолеты отработали сертифицированный ресурс, а вкладывать средства в их модернизацию польская сторона не планирует.

В комментарии пресс-служба ведомства отметила, что истребители "в связи с достижением предельных эксплуатационных ресурсов и отсутствием перспектив их дальнейшей модернизации в Вооруженных силах Республики Польша будут циклически выводиться из службы". Фактически это означает, что самолеты будут постепенно списываться один за другим.

Когда именно завершится эксплуатация последних МиГ-29, в польском Минобороны не уточняют. Там подчеркнули, что эта информация не является открытой и не подлежит обнародованию.

Будущее авиабазы

На фоне постепенного вывода истребителей возник вопрос и о дальнейшей работе 22-й базы тактической авиации в Мальборке, которая является местом постоянной базировки МиГ-29.

В настоящее время эта база также используется для выполнения союзной миссии Air Policing. Именно там дислоцируются подразделения стран-союзниц, участвующие в охране воздушного пространства Польши и восточного фланга НАТО.

В Министерстве национальной обороны Польши заявили, что не будут раскрывать подробностей о будущем развитии базы. В то же время в ведомстве заверили, что аэродром в Мальборке и в дальнейшем останется важным элементом системы безопасности страны и продолжит обслуживать как вертолеты, так и самолеты, в том числе союзные.

Напомним, 19 июня Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского награды. Он отметил, что принятое им решение "не направлено против украинского народа".

Как сообщал OBOZ.UA:

После этого второй, третий и пятый президенты Украины отказались от своих польских орденов Белого Орла. Петр Порошенко подчеркнул: решение президента Польши Навроцкого является "несправедливым по отношению ко всему народу Украины".

Леонид Кучма подчеркнул дружбу Украины и Польши, которые "нужны друг другу как никогда раньше". Он назвал решение президента Навроцкого "недружественным".

Пресс-секретарь Виктора Ющенко подчеркнула, что эта польская награда была вручена не только конкретному лицу, но и являлась знаком уважения ко всему украинскому народу. Именно поэтому любые попытки пересмотреть это решение сегодня выходят далеко за рамки отношения к одному политику.

Немецкая историчка Франциска Дэвис прокомментировала реакцию Польши на решение Зеленского. По её словам, "поляки забывают, что Украина защищает и их".

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