«Поляки забывают, что Украина защищает и их»: немецкая историчка отреагировала на скандал вокруг УПА

Немецкая историчка Франциска Дэвис прокомментировала реакцию Польши на решение президента Украины присвоить одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ название "имени Героев УПА". Она заявила, что польский ответ был предсказуем, однако нынешняя дискуссия выходит за рамки чисто исторических споров.

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Такую оценку Дэвис высказала в комментарии "Укринформу". Историк, работающая в Лейбниц-центре исследований новейшей истории в Потсдаме, отметила, что реакцию польского общества и политиков на это решение можно было предвидеть.

"Можно сказать, что решение Зеленского в сфере политики памяти в отношении УПА было непродуманным, поскольку польскую реакцию можно было предвидеть. Однако в Польше, похоже, упускают из виду то, что сейчас поставлено на карту, и то, что Украина в настоящее время защищает европейскую безопасность, а значит, и безопасность Польши", – сказала Дэвис.

По словам исследовательницы, сейчас в Польше частично упускают из виду главный вопрос – роль Украины в защите европейской безопасности на фоне полномасштабной войны с Россией. Она подчеркнула, что это касается и безопасности самой Польши.

Разное видение прошлого

Историк считает, что в основе нынешней напряженности лежит принципиально разное отношение к Украинской повстанческой армии в Украине и Польше.

По её словам, в польской исторической памяти УПА прежде всего ассоциируется с ответственностью отдельных подразделений за массовые убийства польского гражданского населения на Волыни во время Второй мировой войны. В Украине же главный акцент делается на борьбе повстанцев против советской власти.

"В Польше УПА ассоциируется почти исключительно с ответственностью некоторых её подразделений за массовые убийства десятков тысяч польских гражданских лиц на Волыни во время Второй мировой войны. В Украине же на переднем плане находится ее роль в борьбе против Советского Союза во время Второй мировой войны, а также после 1945 года в Западной Украине", – пояснила исследовательница.

Дэвис напомнила, что противостояние между УПА и советскими властями продолжалось еще несколько лет после окончания Второй мировой войны. По ее словам, Москва боролась с повстанческим движением "с чрезвычайной жестокостью" и проводила депортации жителей западноукраинских сел, которых подозревали в поддержке УПА.

Политический подтекст

В то же время историк считает, что масштабы нынешней реакции в Польше нельзя объяснить только историческими разногласиями. По ее мнению, на дискуссию влияют и внутриполитические процессы.

"Реакции со стороны Польши были предсказуемыми, но их интенсивность, можно сказать – почти истерия, не объясняется только этим противоположным восприятием УПА. После избрания Навроцкого антиукраинские настроения, которые существовали и раньше, стали выражаться более открыто, и часть политиков довольно безответственно их подогревает", – отметила Дэвис.

По ее словам, отдельные представители правопопулистской среды используют тему Украины во внутренней политической борьбе. При этом, как подчеркнула исследовательница, такие действия не соответствуют внешнеполитическим интересам самой Польши.

"Мне кажется, что здесь из внутриполитических соображений, особенно со стороны правопопулистского лагеря, намеренно разжигаются враждебные настроения против Украины в целом, при этом игнорируется тот факт, что это не соответствует внешнеполитическим интересам Польши", – сказала она.

Общее наследие

Дэвис также напомнила об истории польско-украинских отношений после обретения Украиной независимости. Она обратила внимание на то, что Польша стала первым государством, признавшим независимость Украины в 1991 году.

По мнению историка, важную роль в формировании подхода к сотрудничеству между двумя народами сыграли польские интеллектуалы Ежи Гедройц и Юлиуш Мерошевский. После Второй мировой войны они последовательно выступали за примирение и партнерство между Украиной и Польшей.

"Решающим для всех этих людей было убеждение, что без свободной Украины не может быть свободной Польши и что бороться с российским империализмом можно только вместе", – подчеркнула Дэвис.

Историк отметила, что эти идеи позже поддержали представители польской "Солидарности", которые демонстрировали солидарность с украинским движением за независимость в 1980-х годах.

В заключение она подчеркнула, что в современных условиях прочное партнерство между Польшей и Украиной остается чрезвычайно важным для всей Европы.

"Мне бы хотелось, чтобы в Польше больше людей вновь вспомнили о наследии Мерошевского и Гедройца и действовали соответственно. Это было бы в интересах не только Украины, но и самой Польши", – подытожила исследовательница.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Польша и Украина продолжают диалог о сложных страницах общей истории, которые регулярно становятся предметом общественных и политических дискуссий в обеих странах.

Также сообщалось, что в Украине не будут переименовывать подразделение, получившее почетное наименование "имени Героев УПА", несмотря на недовольство со стороны Польши. В Офисе президента опровергли информацию польских СМИ о том, что якобы Украина рассматривает компромиссный вариант названия подразделения.

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