Польша передала Украине первые истребители МиГ-29

Польша уже передала Украине первые истребители МиГ-29. Речь идет о нескольких самолетах.

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Об этом сообщил руководитель Офиса международной политики президента Польши Марчин Пшидач в эфире RMF FM. "По моей информации, этот процесс уже завершен, то есть передача этой первой части", – отметил он.

Пшидач добавил, что "безусловно, Украина будет искать дальнейшую поддержку", а разговор о дальнейших поставках истребителей ожидается во время визита президента Владимира Зеленского в Польшу 5 апреля.

В то же время Пшидач не назвал количества самолетов, полученных Украиной от Польши в первой партии, однако президент Анджей Дуда ранее говорил о четырех МиГ-29, которые планируется передать украинской армии на начальном этапе.

На прошлой неделе заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский уточнил, что поставки истребителей Украине будут происходить последовательно.

В то же время он исключил, что Киеву будут переданы все польские "МиГи", поскольку Варшава должна позаботиться об укреплении собственной безопасности.

Всего Варшава имеет на вооружении 40 самолетов МиГ-29, но армия Польши использует только 29. Остальные годами не ремонтировались и не модернизировались.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 23 марта Словакия объявила о передаче Украине первых четырех МиГ-29. За их штурвалами сидели украинские пилоты. В ближайшие недели Братислава обещает поставить все 13 обещанных самолетов.

– 16 марта президент Польши Анджей Дуда заявил, что первые четыре истребителя МиГ-29будут переданы Киеву в ближайшие дни.

– Дуда ранее говорил о готовности Варшавы передать МиГ-29 в составе международной коалиции. По его словам, у Польши еще есть "десяток МиГ-29", полученных в начале 90-х от армии ГДР. На смену им она получит современные FA-50 из Южной Кореи и американские F-35. При этом официально не уточнялось количество самолетов, которые Польша планирует передать Киеву. Также не назывались сроки.

– Спикер ВС ВСУ Юрий Игнат рассказал, что на вооружении украинских Воздушных сил уже есть МиГ-29, а дополнительные истребители смогут обеспечить запас запчастей и даже в небольшом количестве станут помощью украинской авиации.

– По мнению военного эксперта Олега Каткова, поставки модернизированных МиГ-29 будут "более чем сильным усилением ВСУ".