Зеленский приедет в Польшу с визитом: названа дата

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Польшу. Поездка запланирована на среду, 5 апреля.

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Об этом сообщили в Twitter Канцелярии президента Польской Республики Анджея Дуды. Отмечается, что украинский лидер в Варшаве проведет встречу с поляками и украинцами.

"В среду, 5 апреля, ожидается официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в Польшу. Президент в среду днем в Королевском замке встретится с поляками и украинцами, проживающими у нас", – сказано в сообщении.

Напомним, ранее в МИД Польши намекнули на возможный визит в страну Владимира Зеленского, однако из соображений безопасности не планировали сообщать об этом общественности раньше, чем нужно.

Заместитель польского министра иностранных дел Павел Яблоньский уточнил, что польский и украинский лидеры активно поддерживают контакты. В Варшаве регулярно проходят обсуждения будущего Украины и ее послевоенного восстановления.

Также вечером 27 марта Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой. Они обсудили "подготовку к важным мерам".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Польша увеличит производство боеприпасов для нужд ВСУ и собственной армии. Для этого в ближайшие дни Совет министров Польши примет специальную долгосрочную программу;

– также в Польше сообщили, что в 2022 году предоставили Украине помощь на сумму более $7 млрд. Это составляет около 1% ВВП страны, или почти 30 млрд злотых.

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