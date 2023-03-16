Польша в ближайшие дни передаст Украине четыре истребителя МиГ-29, – Дуда
Польша передаст Украине 4 истребителя МиГ-29 в ближайшие дни. Остальные боевые самолеты обслуживают и готовят к отправке.
Об этом заявил президент Польши Анжей Дуда на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Чехии, передает Rzeczpospolita. "В ближайшие дни мы передаем Украине четыре самолета в полном рабочем состоянии. Остальные самолеты обслуживаются и готовятся", – сказал он, не уточнив количества МиГ-29, которое планируется передать Украине.
По словам Дуды, у Польши еще есть "десяток МиГ-29", полученных в начале 90-х от армии ГДР.
На смену МиГам армия Польши получит новые FA-50 из Южной Кореи, первые поставки ожидаются уже в конце 2023 года. Впоследствии ожидаются эскадрильи самолетов F-35.
"В ближайшие годы весь этот ресурс (боевая авиация) будет пополняться, модернизироваться, но у нас будут и дополнительные военно-воздушные силы в виде ультрасовременных истребителей", – сказал Дуда.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– На прошлой неделе Дуда заявил, что Польша готова передать Украине свои МиГ-29 в составе международной коалиции. Он выразил уверенность, что ВСУ начнут их использовать немедленно.
– Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее заявил, что Польша готова передать Украине свои истребители F-16. Однако такое решение должны поддержать партнеры из НАТО.
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