'Полностью соответствует концепции America First': духовный советник Трампа объяснил, как поддержка Украины пойдет на пользу США

Пастор Марк Бернс, которого считают духовным советником президента США Дональда Трампа, заявил, что поддержка Украины соответствует концепции America First. По его словам, помощь Украине может предотвратить значительно более масштабный конфликт в будущем и не допустить прямого привлечения американских военных.

С заявлением пастор выступил на форуме в Одессе, где говорил о российско-украинской войне и позиции Соединенных Штатов. Корреспондент Укринформа цитирует Бернса, который признал, что ранее выступал против поддержки Украины, но изменил свое мнение после поездки в страну.

Новая позиция пастора

"Три года я выступал против Украины. Три года я заявлял, что поддержка Украины не соответствует политике America First. Но когда я приехал в Украину, когда увидел лица мужчин и женщин, я понял, что Украина – это гораздо больше, чем красно-желто-голубая карта, которую показывают на CNN", – сказал Бернс.

Он добавил, что доносил свою позицию до президента США, Конгресса и американских сенаторов. По словам пастора, поддержка Украины сейчас поможет избежать большей войны в будущем. И, как он подчеркнул, именно это и соответствует подходу "Америка прежде всего".

Бернс также заявил, что Украине нужны системы противоракетной обороны и дополнительные гарантии безопасности. По его мнению, только практическая поддержка может не допустить повторения новых атак со стороны России.

Возможные последствия

Во время выступления пастор предупредил, что в случае бездействия Россия может продолжить агрессию против других государств Европы. Среди них он назвал Молдову, Польшу и страны Балканского региона.

"И тогда от Америки будут требовать не только молиться за Украину, но и отправлять американских мужчин и женщин на фронт. А если вы американский лидер, для которого Америка превыше всего, вы не хотите этого делать", – заявил Бернс.

Отдельно он осудил последние массированные российские удары по Украине. Пастор сказал, что Кремль использует тактику террора против гражданского населения, но украинцы, по его словам, продолжают демонстрировать стойкость и готовность бороться дальше.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в среду, 27 мая, украинский лидер Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с представителями американского Конгресса. Кроме Ричарда Блюменталя в украинскую столицу приехал и член Палаты представителей США Джим Хаймс.

Политики обсудили дальнейшую поддержку Украины, а именно – необходимость усиления нашей ПВО.

Ричард Блументаль действительно довольно часто посещает Украину. Напомним, как в феврале он заявил в Киеве, что Россия целенаправленно атакует американский бизнес в Украине. Законодатель пообещал привлечь больше внимания граждан США к этим нападениям.

