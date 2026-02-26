Полковник ГУР Виктор Поливач проходит спецпроверку: медиа выяснили, на какую должность его могут назначить

Полковник Главного управления разведки Виктор Поливач сейчас проходит специальную проверку перед потенциальным назначением на должность в Черновицкой областной военной администрации. Он более 3,5 года участвовал в боевых операциях на востоке Украины и выполнял резонансные спецзадания, за что неоднократно награждался государственными и военными наградами.

Кадровое решение может касаться усиления управленческой команды региона в сфере безопасности и кризисного реагирования. Об этом OBOZ.UA сообщили собственные источники.

По данным собеседников, Поливач с первых дней полномасштабного вторжения России стал на защиту государства и непосредственно работал в районах активных боевых действий в Запорожской, Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях.

Он участвовал в ряде известных специальных операций, за что получил государственные награды, награды Главнокомандующего ВСУ, руководства ГУР МО и командующего Объединенных сил.

Возможное назначение Поливача в Черновицкую ОГА связывают с подходом нынешнего главы администрации Руслана Осипенко к формированию команды.

Осипенко ранее возглавлял Главное управление Нацполиции в Донецкой области и имел опыт взаимодействия с подразделениями сил безопасности и обороны.

Привлечение офицера с боевым опытом и межведомственной координацией, по оценкам экспертов, должно усилить управленческую способность региона в вопросах безопасности и взаимодействия с военными структурами.

Официального подтверждения назначения пока нет.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 января Владимир Зеленский предложил Кириллу Буданову возглавить ОП. Генерал-лейтенант согласился и назвал это "еще одним рубежом ответственности перед страной". Начальником ГУР МО он был с 5 августа 2020 года. В The New York Times указали на то, что это решение президент принял на фоне мирных переговоров, инициированных Вашингтоном, поскольку Буданов имеет прочные отношения с Соединенными Штатами.

