'Пока сигналов не было': Зеленский объяснил, от чего будет зависеть перенаправление американского оружия вместо Украины на Ближний Восток

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не видит сигналов относительно переправки оружия для Украины на Ближний Восток. Он указал, что важным фактором в этом вопросе будет то, сколько еще продлится война.

Об этом он заявил во время общения с журналистами. Президент отметил, что Украина отслеживает объемы оружия, которые применяют США.

"Что касается перенаправления оружия, соответствующих вещей не происходило. Я не могу вам сказать, как будет дальше. Я думаю, что зависит от многих факторов. Продолжительность войны, я думаю, будет решающим фактором в таком вопросе.", – сказал глава государства.

Пойдет ли оружие для Украины на Ближний Восток

В то же время Зеленский надеются, что это решение принято не будет, и что Украина сможет получить все необходимые объемы военной помощи.

Также президент добавил, что есть понимание, какой объем оружия применяют США в Иране и что нужно от россиян Ирану. Это в свою очередь, будет влиять на события в Украине и на Ближнем Востоке.

"Понимаем, соответственно, теперь эту экспертизу более детально. Это для нас также важно. Все это – вещи, которые влияют на дальнейшее развитие событий как в Украине, так и на Ближнем Востоке. Надеемся, что пакеты не будут переправлены. Сигналов не было", – резюмировал он.

Напомним, ранее газета The Washington Post сообщила, что Минобороны США рассматривает вариант перенаправления на Ближний Восток вооружения, предназначенного для Украины. Туда входит боекомплект для ЗРК Patriot, заказанный по программе PURL, которая предусматривает закупку американского оружия для ВСУ за счет других стран-членов НАТО. Президент США Дональд Трамп в свою очередь заявил, что Вашингтон туда переправляет оружие "постоянно".

Как сообщал OBOZ.UA, госсекретарь Марко Рубио до этого подчеркивал, что Штаты могут перенаправить это оружие своим странам-союзницам Персидского залива. Пока этого не произошло, но может произойти, если этого требуют интересы США.

