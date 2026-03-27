'Этого еще не произошло': Рубио не исключил, что американское оружие может пойти на Ближний Восток вместо Украины

Соединенные Штаты Америки "могут" перенаправить оружие, которое планировалось на продажу для Украины по программе PURL, странам Ближнего Востока. Пока этого не произошло, но может произойти, если этого потребуют интересы США.

Об этом рассказал журналистам государственный секретарь США Марко Рубио, направляясь на встречу министров иностранных дел G7. Американец добавил, что это общая практика любых стран.

Это может произойти

"Этого еще не произошло. Ничего еще не было перенаправлено. Но это может произойти. Но это не перенаправление вооружения, пока это сугубо наше вооружение. Это – продажа вооружения через PURL, за которое платит НАТО", – сказал Рубио, отвечая на соответствующий вопрос.

Госсекретарь США подчеркнул, что речь идет сугубо об американских интересах, которые для руководства страны должны оставаться в приоритете. И это якобы является практикой всех государств.

"Я буду четким: если США имеет военную необходимость пополнить запасы или обеспечить миссии в интересах США, это всегда будет первым приоритетом. Это утверждение является правильным для каждой страны мира", – сказал он.

Рубио добавил, что хотя "пока этого не происходит", "это может произойти, и это может произойти всегда".

Что предшествовало

Вопрос об американской помощи Украине возник потому, что ранее появилась информация: руководитель оборонного ведомства США Пит Гегсет рассматривает вариант перенаправления на Ближний Восток вооружения, предназначенного для нашей страны. Это связано с тем, что антииранская операция исчерпывает запасы некоторых важнейших боеприпасов армии США.

Прежде всего речь идет о ракетах семейства РАС – это боекомплект для ЗРК Patriot, ранее заказанный европейцами по программе PURL, которая предусматривает закупку американского оружия для ВСУ за счет других стран-членов НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, украинским зентиникам до сих пор не хватает батарей ПВО Patriot, чтобы перекрыть небо над всеми городами страны. Но еще больше пока не хватает боеприпасов для этой ПВО.

Именно поэтому ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил странам Ближнего Востока украинские дроны-перехватчики в обмен на ракеты PAC для американских ЗРК.

