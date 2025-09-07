Пока Путин не может оккупировать Украину, победа на нашей стороне, – Зеленский

Кремлевский диктатор Владимир Путин не изменил целей своей агрессивной войны, он хочет оккупировать Украину. И пока он этого не сделает, победа на нашей стороне.

Видео дня

Об этом в интервью ABC News заявил президент Владимир Зеленский. Журналистка Марта Раддац спросила, в чем заключается победа для его воюющей страны, и глава государства подчеркнул: Украине необходимо выжить.

"[Путин], конечно, хочет полностью нас оккупировать. Для него это победа. И пока он этого не сделает, победа на нашей стороне. Поэтому для нас выживание – это победа. Потому что мы выживаем, сохраняя свою идентичность, свою страну, свою независимость", – сказал Зеленский.

Россию нужно лишить оружия

Сейчас давление на Москву не такое сильное, чтобы остановить полномасштабную войну в Украине. По словам президента, новые экономические ограничения нужны и со стороны США, и со стороны Европы.

"Мы все понимаем, что нам необходимо дополнительное давление на Путина. Нам необходимо давление со стороны Соединенных Штатов. И, по моему мнению, президент [Дональд] Трамп прав насчет европейцев. Я очень благодарен всем партнерам, но некоторые из них продолжают покупать нефть и российский газ. И это несправедливо... Поэтому мы должны прекратить любые закупки энергоносителей у России", – указал он.

"Это только один, один из способов остановить убийцу. Нужно отобрать у него оружие. Его оружие – это энергия", – добавил Зеленский.

Гарантии безопасности для Украины

Президент подчеркнул, что именно украинская армия станет основой любых гарантий, которые страна должна получить после потенциального мирного соглашения.

"Я думаю, что президент [Трамп] хочет положить конец этой войне. Но если мы говорим о справедливом и прочном мире, то важно положить конец войне и не допустить возможности повторения агрессии через шесть месяцев, через год, через два года", – подчеркнул он.

Зеленский заявил: важно не просто остановить войну, важно обеспечить прочный мир и безопасность.

Как писал OBOZ.UA, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что военно-политическое руководство Украины активно готовится к новой встрече контактной группы в формате "Рамштайн" и ожидает, что она завершится новой военной помощью нашей стране. Также Киев ожидает продолжения закупок американского оружия по программе "Перечень приоритетных потребностей Украины" (PURL).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!