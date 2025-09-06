'Каждый день должны добавлять силу Украине': Зеленский назвал главные приоритеты в работе с партнерами. Видео

Военно-политическое руководство Украины активно готовится к новой встрече "Контактной группы по вопросам обороны Украины" и ожидает, что она завершится новой военной помощью нашей стране. Также ожидается и новая помощь по программе "Перечень приоритетных потребностей Украины" (PURL).

Об этом 6 сентября рассказал президент Украины Владимир Зеленский в традиционном обращении к стране. Он назвал главные приоритеты Киева в работе с партнерами.

"Следующая неделя должна быть довольно активной, среди прочего готовимся к формату "Рамштайн". Мы работаем также и чтобы были новые взносы партнеров в программу PURL. Это очень нужная программа: мы благодаря этой программе покупаем американское оружие, и уже там более 2 миллиардов долларов. Мы будем еще увеличивать это финансирование", – частности, отметил украинский лидер.

В приоритете – защита воздуха

По его утверждению, среди главных приоритетов в работе с партнерами – "большая защита неба, защита против российских "шахедов" и против российских ракет".

Украинский лидер упомянул в своем обращении к стране указанные приоритеты не случайно – в эти минуты Украина вновь находится под воздушной атакой российских захватчиков.

"Сейчас снова в нашем небе российские ударные дроны – ПВО наше работает. Были удары в течение дня по Запорожью, по Херсону, по другим нашим городам, нашим общинам. Ежедневно эта российская угроза, и значит, каждый день мы должны добавлять силу Украине. Именно так и делаем", – сказал президент.

Гарантии безопасности и "Коалиция желающих"

По его мнению, последняя неделя с точки зрения работы с партнерами нашей страны была "очень результативной".

"Европа, Соединенные Штаты, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония – это география поддержки и мероприятий только за эту одну неделю."Коалиция желающих" – 35 стран. В гарантиях безопасности для Украины 26 стран, это содержательные вещи на земле, в небе, на море, также в киберпространстве, также это финансирование для нашей армии", – сказал Владимир Зеленский.

Он подчеркнул: в гарантиях безопасности самое главное – это "достаточно сильная украинская армия", потому что только военная сила может быть гарантом нашей независимости и суверенитета государства.

"А значит, это оружие для армии, долгосрочное финансирование для украинской армии. Многие из этих компонентов мы согласовали с партнерами за основу", – объяснил президент.

Производство оружия

Отдельно Владимир Зеленский отметил, что в Украине продолжается создание совместных (с иностранными партнерами нашей страны) предприятий по производству оружия.

"Впервые в истории Украина начала строить совместный завод с Данией на территории этой страны. Это будет производство компонентов для наших ракет, для наших дронов – оружия, которое уже очень хорошо проявляет себя. За время этой войны Украина уже вышла на показатель: почти 60% оружия, которое у нас есть, которое у наших воинов, – это украинское оружие, и это сильное оружие, много передовых вещей", – рассказал украинский лидер.

Напомним, что украинские защитники начали активно использовать новые ракеты "Фламинго" – это чисто украинская разработка, и именно Дания взялась помочь в серийном производстве этих ракет.

"Конечно, есть цели, которых надо достичь, и это, в частности, производство в Украине и вместе с Украиной систем противовоздушной обороны – различных типов систем. Это вызов. Мы и к этому должны прийти. Украина уже доказала, что в производстве оружия мы – среди лучших в мире", – сказал президент Украины и, как и всегда, поблагодарил "всех наших людей, которые продвигают технологическое развитие нашего государства".

Как сообщал OBOZ.UA, еще летом начала работать программа Build with Ukraine – были подписаны ранее достигнутые договоренности о начале экспорта украинских технологий за границу в формате открытия линий производства в странах Европы. Владимир Зеленский утверждал, что открывать производство будут в тех странах, которые помогают Украине – финансируют производство дронов и начинают финансирование производства ракет в Украине.

Еще во время 28-го "Рамштайн" было принято решение о совместном производстве украинского оружия в странах-партнерах для нашего государства. Все произведенное на таких предприятиях будет идти на нужды украинской армии, пока идет война.

