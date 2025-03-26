'Нужно давление на Россию': Зеленский обвинил Путина в отказе от прекращения огня и затягивании войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин отказывается от прекращения огня и затягивает русско-украинскую войну. Именно поэтому на страну-агрессора РФ нужно оказывать дополнительное давление.

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Об этом Зеленский сказал 26 марта во время совместной пресс-конференции с Эммануэлем Макроном по итогам переговоров. "Полную тишину Россия отвергает. Это четкий знак – Россия хочет продолжения этой войны", – отметил он.

Речь идет об американском предложении относительно безусловной тишины на фронте, в небе и на море, которая была озвучена еще 11 марта.

"Нужно давление на Россию, чтобы война действительно закончилась... Сейчас точно не время уменьшать давление на Россию или ослаблять наше единство ради мира. Нам нужно больше сильных общих шагов ради того, чтобы мир был справедливым и стойким", – подчеркнул гарант.

Санкции против России должны оставаться в силе и усиливаться столько, сколько будет длиться российская оккупация. На каждый удар агрессора, любые попытки россиян затягивать войну нужен ответ в том числе в виде новых санкций.

"В Москве не понимают другого языка, кроме языка силы, это факт. Поэтому Европе, Америке, всем в мире нужно иметь достаточно силы, чтобы защищать себя и интересы мира", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский отреагировал на очередную массированную атаку дронами, которую совершила в ночь на 26 марта страна-оккупант. Он отметил необходимость усиления давления, в том числе санкций от США, на Россию ради прекращения российских ударов.

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