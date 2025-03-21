Трамп захотел переписать соглашение об ископаемых, включив туда АЭС Украины: СМИ узнали о новом плане Белого дома

Администрация президента США Дональда Трампа добивается новых условий соглашения о редкоземельных металлах с Украиной. В частности, в сделку хотят включить вопрос управления атомными станциями или, по крайней мере, одной станции – временно оккупированной Запорожской АЭС (ЗАЭС).

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Об этом сообщает Financial Times (FT), ссылаясь на слова двух высокопоставленных украинских чиновников. Отмечается, что Белый дом "расширяет свои экономические требования к Киеву".

"Украинские официальные лица заявили, что они обеспокоены тем, что на них будет оказываться давление с целью вынуждения пойти на невыгодные условия в рамках более широкой сделки", – говорится в материале. Также указано, что у Трампа могут попытаться использовать ЗАЭС непосредственно в процессе добычи редкоземельных минералов в Украине.

Источник Politico также подтвердил, что вопрос управления ЗАЭС обсуждается в рамках "ресурсного" соглашения о полезных ископаемых. "Добыча полезных ископаемых требует большого количества электроэнергии. Эта станция является крупнейшей в Европе. Поэтому американская сторона выступила с идеей, что мы можем работать вместе, чтобы вернуть контроль над станцией", – отметил собеседник издания. По его словам, украинская сторона также намерена вернуть контроль над Энергодаром, где проживает персонал ЗАЭС, который Россия фактически взяла в заложники.

Как обратил внимание нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, в тексте FT имеются несовпадения. "Поначалу атомная станция идет в единственном числе. "Под оккупацией", что очевидно говорит только о ЗАЭС. Дальше уже идет по тексту, что в новый фонд добавят атомные станции (во множестве)", – отметил нардеп.

Следует учитывать, что 20 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил: "Все атомные электростанции принадлежат народу Украины. Это не частная собственность. И временно оккупированная Запорожская область, город Энергодар, где находится эта АЭС, принадлежит Украине".

Он подчеркнул, что временно оккупированная Запорожская АЭС станция должна быть украинской. А во время переговоров с США речь шла исключительно об американских инвестициях о возобновлении ЗАЭС. "Вопрос, который ставят нам американцы: что вы думаете об этой станции? Я сказал, если она не будет украинская – она не будет работать, потому что это незаконно. Если американцы думают об этом, как найти выход из этой ситуации, – они хотят забрать ее у россиян, инвестировать в ее восстановление, но не владеть. Об этом мы не говорили с президентом Трампом", – обратил внимание Зеленский.

А министр энергетики США Крис Райт отмечал, что Штаты готовы взять на себя управление украинскими АЭС, если это поможет завершить войну. Однако он также отмечал: в настоящее время администрация президента Трампа не обсуждает вопрос о возможности передачи украинских АЭС в собственность США.

Такие заявления начали звучать после заявления 19 марта пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт о том, что Трамп якобы предложил Зеленскому передать АЭС во владение США. "Если бы США владели этими станциями, это было бы лучшей защитой этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры", – сказала тогда Левитт.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Зеленский заявлял, что работа ЗАЭС должна стать одной из гарантий безопасности для Украины. По его словам, именно атомная энергия спасает государство от тотальной энергетической катастрофы уже в течение трех зим.

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