Пока без НАТО: Зеленский рассказал, какие гарантии безопасности будут для Украины действенными. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что гарантии безопасности для Украины должны быть реальными и действенными. По его словам, в условиях войны Украине необходимо знать, от кого можно ожидать настоящих гарантий, и кто способен их обеспечить.

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В частности, речь идет о возможности размещения военного контингента партнеров. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с турецким лидером Реджепом Эрдоганом.

"Украина должна знать от кого действительно ждать гарантий безопасности, кто способен их дать и кто действительно их предоставит. Это не только о доброй воле, это о силе страны. Гарантии безопасности нужны для того, чтобы не было шанса повтора этой страшной войны. И не потому, что мы боимся русской армии и что она нас оккупирует, а потому, что при любой войне будут снова жертвы. Мы этого не хотим", – сказал Зеленский.

Он отметил, что США и некоторые европейские партнеры пока не поддерживают вступление Украины в НАТО. По его мнению, это отчасти отвечает интересам России, активно выступающей против членства Украины в Альянсе.

"Сегодня Европа, страны НАТО, США, безусловно, могли бы предоставить Украине эту надежду, веру в сильные гарантии безопасности. Верю в то, что Украина станет членом НАТО. Но от США мы сегодня такой поддержки не слышим. Знаем, что они и еще несколько европейских партнеров не поддерживают наше членство в НАТО. Я считаю, что это означает огромное желание России, и оно совпадает с этим результатом", – сказал глава государства.

Однако Зеленский выразил надежду, что альтернативные варианты гарантий безопасности все же могут оказаться эффективными. Среди них – сильная украинская армия и возможность размещения военных контингентов партнеров, включая Европу и США.

"Я говорю не только о Евросоюзе, а обо всей Европе. Мы можем обсуждать вопросы контингента. Этот вопрос я также затрагивал сегодня на встрече с президентом Эрдоганом. О результатах этого формата гарантий безопасности пока рано говорить, но нужно. Как сказал президент (Турции. – Ред.) – динамика этой войны очень сильно ускорилась, и дипломатия ускорилась, нравится нам это или нет, это факт", – рассказал он.

Президент также подчеркнул, что Украина не признает юридически оккупированные Россией украинские территории.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о положительном решении лидеров ЕС по размещению миротворцев в Украине. По его словам, официальное предложение пока не поступало и пока неизвестно, какие именно страны готовы на это.

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