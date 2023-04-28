Похищение Россией украинских детей вынесут на Совбез ООН

Члены Совбеза Организации Объединенных наций в пятницу, 28 апреля, обсудят одно из самых дерзких преступлений России против Украины – похищение украинских детей и их незаконная депортация в РФ. Инициаторами заседания, кроме Украины, выступили Албания, Франция и США.

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Он начнется в 10:00 по восточноамериканскому времени (в 17:00 по киевскому времени). Об этом сообщило агентство "Укринформ".

Речь идет о неформальном заседании в формате Аррии. Такие встречи в Совбезе ООН проводят для "откровенного обмена мнениями с использованием гибких процедурных рамок". Заседания проводятся в одном из залов заседаний, а не в зале Совета.

Отметим, что государство-агрессор Россия в начале апреля созвала онлайн-переговоры в формате Аррии для оправдания своих преступных действий по похищению украинцев и вывозу их на территорию РФ. Тогда трансляцию такого неофициального заседания заблокировала Британия. Причиной стало то, что выступать должна была российская детская омбудсменка Мария Львова-Белова.

Как известно, 17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Путина – его подозревают в непосредственном участии в насильственной депортации граждан Украины и неспособности помешать совершению военных преступлений военнослужащими и чиновниками РФ.

Вместе с ним арестовать должны и Львову-Белову, которая организовывала похищение украинских детей с оккупированных территорий.

Парламентская ассамблея Совета Европы признала ордер МУС в Гааге на арест Путина по подозрению в организации похищения украинских детей. Соответствующая резолюция была принята 27 апреля.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил важность принятия резолюции, определяющей, что депортация Россией украинских детей содержит признаки геноцида. Это решение существенно поможет глобальной работе по привлечению РФ и ее чиновников, в том числе Путина, к ответственности за геноцидную политику против Украины, подчеркнул он.

Первая леди Елена Зеленская на заседании ПАСЕ сообщила, что в настоящее время в неволе у государства-агрессора России находятся более 19 тысяч детей из Украины. Она подчеркнула, что это преступление российских оккупантов против украинского народа не является случайным. Это сознательная политика России.

Как сообщал OBOZREVATEL, 45 стран-членов ОБСЕ инициировали расследование похищения Россией украинских детей. Речь идет о краже маленьких украинцев из оккупированных Россией территорий Украины.

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