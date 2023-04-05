''Может сделать это в Гааге'': Великобритания заблокировала выступление в Совбезе ООН Львовой-Беловой, ордер на арест которой выдал МКС

Великобритания заблокировала веб-трансляцию неофициального заседания Совета безопасности Организации Объединенных Наций, посвященного насильственному перемещению украинских детей в Россию. Причиной стало то, что на заседании должна была выступать российский детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

Видео дня

Она, как и российский диктатор Владимир Путин, является фигурантом ордера на арест, выданного Международным уголовным судом в Гааге по обвинению в незаконной депортации украинских детей в РФ. Представительство Великобритании при ООН на своем аккаунте в Twitter сообщило, что Львовой-Беловой не стоит предоставлять площадку для распространения фейков.

"Мария Львова-Белова, вероятно, несет ответственность за военные преступления незаконной депортации и незаконного перемещения украинских детей. Мы заблокировали трансляцию встречи на UNTV. Ей не следует предоставлять платформу ООН для распространения дезинформации", – говорится в сообщении.

Там добавили: если Львова-Белова хочет ответить за свои действия, она может это сделать в Гааге.

В Украине поблагодарили страну за смелую полицию. Глава Офиса президента Андрей Ермак на своем канале в Telegram подчеркнул, что любые отчеты о похищении из Украины детей страна-агрессор должна давать в суде.

В то же время в РФ уже также отреагировали на позицию Великобритании. Заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский в Twitter написал, что страна-агрессор якобы найдет другой способ обеспечить прямую трансляцию встречи. Представитель оккупантов цинично заявил, что Запад "явно опасается, что многие люди наконец услышат правду по этой теме".

Также он пригрозил, что РФ теперь будет блокировать веб-трансляции ООН всех подобных встреч, "ссылаясь на статью о цензуре в Великобритании".

Отметим, что, кроме Львовой-Беловой, на встрече должны были выступать еще четверо чиновников, занимающихся депортацией детей. Один из них – российский советник по гуманитарным вопросам в офисе Львовой-Беловой, еще трое – представители оккупационных администраций в Донецкой области Украины.

"Американские и европейские дипломаты предупредили, что в этом месяце Россия будет использовать свою платформу в качестве сменяющегося президента Совета для распространения дезинформации, и что они будут противодействовать таким попыткам. Действия Великобритании во вторник, похоже, продемонстрировали их решимость выполнить это обещание", – пишет издание NYT.

РФ обязалась предоставить альтернативу веб-трансляции, но как она это сделает, пока неясно, пишут журналисты. Без этого мероприятие будет ограничено физическим присутствием, то есть аккредитованными журналистами и дипломатами. Это также означает, что видеозапись сессии не будет сохранена в архивах ООН.

Один из западных дипломатов в Совбезе ООН в комментарии изданию сказал, что Россия, вероятно, намеренно провоцировала выступлением Львовой-Беловой, зная, что любая негативная реакция может быть воспринята как цензура.

"Блокировка прямой трансляции неофициального заседания Совета крайне редка. В прошлом месяце Китай заблокировал веб-трансляцию неофициального заседания ООН по нарушениям в Северной Корее, созванного США, заявив, что Совету не следует обсуждать вопросы прав человека. Это был первый случай, когда кто-либо из членов Совета возражал против веб-трансляции, для которой требуется разрешение всех 15 человек", – говорится в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, 45 стран-членов ОБСЕ инициировали расследование похищения Россией украинских детей. Речь идет о краже маленьких украинцев с оккупированных страной-агрессором Россией территорий Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!